Cañete celebra que el 50 aniversari de Pimec coincideix amb el seu zenit

El president de Pimec, Antoni Cañete, va celebrar ahir que el 50 aniversari de la patronal coincideix amb el seu zenit a nivell institucional i de socis. Així ho va dir durant la clausura de l’acte per celebrar el mig segle de vida de la patronal en què van participar el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president d’honor de la patronal, Josep González, i els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont –de manera telemàtica–, Quim Torra i Pere Aragonès.

Cañete, que va anunciar la intenció de presentar-se per a un segon mandat al capdavant de la patronal de la petita i mitjana empresa, va detallar que aquests 50 anys han estat “extraordinaris” i va posar en relleu el treball fet per González, el seu antecessor en el càrrec, del qual va afirmar que “mostra el que és una pime: professionalitat, empresarialitat i valors”. El president de Pimec també va repassar els avenços aconseguits en els últims quatre anys, entre els quals hi ha la seua entrada al Consell de Diàleg Social o el compromís de la Comissió Europea de legislar pensant a les petites empreses. I per continuar avançant, va demanar a les autoritats “que es facin la pregunta de com poden ajudar aquells que creen llocs de treball i riquesa, i paguen impostos”.

Per la seua part, Illa, que va reivindicar les petites i mitjanes empreses com a fonts de creativitat i innovació, va afirmar que el seu Executiu governarà i “prendrà les decisions que hagi de prendre” per tirar endavant la voluntat reformista que té en àmbits com l’educació, la sanitat o els serveis públics. En aquesta línia, va afirmar que treballarà “dur” en la millora de les infraestructures que ajudin en l’activitat empresarial, a la garantia de recursos com l’aigua i l’energia i en la retenció de talent per donar impuls al teixit empresarial.

Per la seua part, Pujol, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès van coincidir en els seus discursos a destacar la contribució de Pimec a la prosperitat econòmica de Catalunya, fins i tot en els moments més complicats com la crisi econòmica i van elogiar els seus 50 anys de trajectòria com un “cas de rotund èxit”.