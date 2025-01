Joan Caball deixarà el lideratge d'UP al congrés de Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Caball deixarà el lideratge d’Unió de Pagesos en el congrés que l’organització celebrarà els dies 7, 8 i 9 de febrer a Mollerussa. “He estat el coordinador general del segle XXI, perquè vaig accedir a aquesta responsabilitat l’any 2000, i deixo pas just quan l’organització compleix els seus primers 50 anys de vida”, va explicar ahir.

De fet, Caball té una dilatada trajectòria en l’organització agrària, formant part de la seua executiva en els últims 37 anys, 25 dels quals com a coordinador general.

“L’entitat no la fa una persona sinó totes les persones que la conformen”, afirma Caball

Amb tot, deixa clar que no es jubila, als seus 60 anys, i vol remarcar que “l’entitat no la fa una persona sinó totes les persones que la conformen”, volent fugir de personalismes en el que serà l’adeu del lideratge que va prendre de la mà de l’històric i carismàtic Joan Riera, que va ser el cap més visible de l’organització entre els anys 1978 i 2000. Precisament, fa un any Riera va ser objecte d’un homenatge per haver contribuït des dels seus inicis a la construcció de la identitat del sindicat.

El de Caball no serà l’únic comiat previst en el congrés de Mollerussa, en el qual també deixarà pas Jaume Pedrós, que ha estat en diferents càrrecs i en l’actualitat és responsable de serveis i finances, cooperativisme, temporers, seguretat social i conveni del camp, energies alternatives i regadius. També s’apunta a un altre adeu a la cúpula, en aquest cas d’un membre del sindicat de la província de Barcelona.

El sindicat, que preveu presentar demà oficialment el seu congrés a la capital del Pla d’Urgell, analitzarà diferents ponències sobre les realitats a les quals s’enfronta la pagesia i els reptes que té en aquests moments i de futur.

Sobre l’elecció del seu successor, Caball va recordar la base i els processos democràtics de l’organització per emprendre els relleus i compondre els seus òrgans per part d’Unió de Pagesos.

UP s’ha reunit en els últims mesos amb autoritats del territori per preparar el congrés, des del consell comarcal del Pla d’Urgell a la Diputació passant per l’ajuntament de Mollerussa, l’alcalde de la qual, Marc Solsona, estarà present demà en la presentació del conclave del sindicat a L’Amistat.

Al congrés es preveu que acudeixi el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la clausura. Pasqual Maragall va acudir al conclave de Tortosa l’any 2004 i en el celebrat a Cervera el 1978 ho va fer Josep Tarradellas.