Banc Sabadell oficialitza el retorn de la seua seu social a Catalunya

El Consell d’Administració de Banc Sabadell va aprovar ahir a la tarda el retorn de la seua seu social a Catalunya, concretament al número 20 de la plaça de Sant Roc de Sabadell, segons va informar en un comunicat remès la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D’aquesta manera, l’entitat torna a Catalunya després de moure el seu domicili social a Alacant 5 d’octubre del 2017, en ple procés independentista

El banc explica en un comunicat que “ja no es donen les circumstàncies que van motivar el trasllat a Alacant” i subratlla que el canvi no tindrà cap conseqüència per als clients ni els professionals de l’entitat, que mantindran les seues ubicacions actuals.

La decisió de l’entitat es dona en ple procés de l’opa llançada per BBVA i que està en la fase 2 de l’anàlisi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per decidir si es pot portar a terme, i que podria resoldre’s a mitjans d’aquest any.

La decisió de Competència de portar l’operació a fase 2 es va basar en una “afectació potencial” del manteniment de la competència efectiva en el sector financer, especialment en l’àrea dels serveis bancaris i el de pagaments.

En el pla polític, el canvi de seu coincideix en el temps amb la presidència de la Generalitat del socialista Salvador Illa, a la qual va accedir l’estiu passat de 2024, i en el marc de les negociacions del Govern de l’Estat amb els independentistes catalans.

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va considerar que la tornada “té molt sentit” pel procés de “normalització” que s’ha produït a Catalunya després del procés i que hagin desaparegut les circumstàncies que van donar lloc precisament a la sortida el 2017. Per la seua part, Illa va assegurar que l’anunci és una “bona notícia” i va expressar la seua alegria. Banc Sabadell és la primera cotitzada a l’Ibex-35 que va moure la seua seu social el 2017 que pren la decisió de tornar-la a Catalunya. Altres grans empreses que també van sortir de Catalunya el 2017 com CaixaBank, Criteria, Cellnex, Naturgy o Planeta han declinat fer comentaris sobre un possible retorn.