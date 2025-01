Adeu al gran empresari d'Estamariu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresari lleidatà i fundador del grup multinacional Fluidra de piscines i wellness Joan Planes Vila va morir la passada matinada als 83 anys, segons va informar la patronal Cecot. Planes va nàixer a Estamariu el 1941, va ser el fundador i actualment era president d’honor del grup Fluidra i president de la Fundació Fluidra. Va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2013, reconeixement que ell explicava pel seu paper en la internacionalització de l’economia catalana, distinció que, deia, “em va fer molta il·lusió i he gaudit”.

Va nàixer i es va criar a Estamariu i els seus pares van optar per centrar part de la seua formació al Seminari Diocesà d’Urgell i després de 6 anys se’n va anar a estudiar enginyeria mecànica a Barcelona. Va iniciar la seua carrera professional el 1969 amb la creació d’Astral S.A. de Construcciones Metálicas, “liderant l’expansió de Fluidra com a referent en la fabricació de productes per a piscines”, va recordar Cecot. “En aquests moments difícils, volem estar especialment al costat del nostre company Eloi Planes amb qui compartim reptes mitjançant la Fundació Catalunya Cultura i qui forma part activa de la comunitat” de Cecot, va afegir. Des del 2016, Planes “ha aportat la seua experiència en responsabilitat social corporativa a Fluidra impulsant el programa Fluidra Accelera per donar suport a emprenedors”; ha presidit la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès i la Fundació Òpera de Catalunya, amb un fort compromís amb la cultura i el medi ambient. En una de les seues últimes entrevistes, va explicar a SEGRE el seu projecte de la Fundació Planes Corts, amb la qual volia “donar al meu poble oportunitats com les que m’ha donat la vida a mi. Sempre he tingut Estamariu molt present. Me’n vaig anar de petit, però sabia que tornaria i ara vull fixar població al poble, generant projectes sostenibles, promovent l’energia fotovoltaica, instal·lant plantes de biogàs, construint un obrador comunitari o impulsant tallers d’oficis per incentivar la creació de microempreses. I fer-ho, tot això, fomentant l’orgull de pertinença”.