CaixaBank concedeix 199 milions el 2024 en finançament a empreses de Lleida

CaixaBank va reunir ahir el seu equip d’empreses de la direcció territorial de Catalunya en una convenció que va comptar amb la presència del director territorial Catalunya, Josep M. Gonzàlez, el director d’empreses en la direcció territorial Catalunya, Antonio Asensio, i el director d’empreses de CaixaBank, Marc Benhamou. L’esdeveniment va ser “una oportunitat per reforçar la cohesió de l’equip, analitzar els resultats obtinguts i definir les línies estratègiques per afrontar els reptes futurs en el suport al teixit empresarial català”, segons va explicar l’entitat financera. Durant la jornada es van compartir dades sobre l’activitat de l’entitat durant l’últim exercici. CaixaBank va concedir 199 milions d’euros en finançament a empreses de Lleida, la qual cosa representa un increment del 3,3% respecte a l’any anterior. Actualment, l’entitat té dos centres d’empresa, ubicats a Lleida i Tàrrega, i una oficina store pimes, ubicada a Lleida, on treballen 32 professionals per donar suport i assessorar el teixit empresarial. Aquestes xifres “posen de manifest el compromís de CaixaBank per continuar oferint un servei de proximitat i solucions financeres adaptades a les necessitats de les empreses, contribuint així al creixement econòmic de Lleida”, va remarcar.