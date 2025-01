La defensa de la terra davant d'usos no agraris i especulació, eixos per a UP

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La defensa de la terra davant de la competència de negocis com els de les energies renovables o l’especulació de capital aliè al sector agrari que inverteix en finques serà un dels eixos del congrés que Unió de Pagesos celebrarà entre els dies 7 i 9 de febrer a Mollerussa. Així ho va explicar ahir el coordinador general de l’organització, Joan Caball, al presentar el congrés juntament amb l’alcalde, Marc Solsona, el responsable de Temporers, Jaume Pedrós, el coordinador de Lleida, Josep Sellart, i el coordinador de la comarca, Vicenç Reñé.

El congrés analitzarà tres ponències i la primera se centra en la terra, apostant pel control de preus tant en compra com arrendament en favor de les explotacions familiars, els joves agricultors i el manteniment de la vida als pobles rurals.

El sindicat té 6.000 afiliats, més de 1.800 a Lleida, i el congrés reuneix un total de 146 delegats

La segona se centra en la defensa de l’aigua, un bé escàs, que urgeix la modernització dels regadius històrics per garantir el futur de l’agricultura professional. Recordant les restriccions per la sequera, va denunciar que l’activitat agrària no pot ser la gran damnificada en cas de retallades davant altres usos com els industrials.

L’última ponència, de política agrària, se centrarà en aspectes com buscar fórmules que garanteixin preus justos i treballar per influir en les negociacions i les línies mestres de la nova PAC, que haurà de començar a aplicar-se el 2028, però sobre la qual la nova Comissió Europea preveu començar a treballar ja.

L’objectiu del congrés és sortir reforçats de cara als propers anys, un camí que ja no comptarà amb Joan Caball com a coordinador general, ja que fa un pas al costat al cap de 25 anys com a líder i 37 a l’executiva. Fins ara, en el congrés s’elegia l’executiva: set persones dels territoris i sectors juntament amb una Permanent amb set persones més a les quals s’afegien tres representants dels sectors de joves, dones i persones grans. Un mes després, el consell nacional, format per un centenar de membres, elegia al coordinador. De cara a aquest congrés, es planteja la possibilitat de canviar els estatuts i que, un cop s’hagi conformat l’executiva, sigui el mateix congrés el que elegeixi el nou líder. Però per canviar les regles del joc és necessari que ho recolzin dos terceres parts dels 146 delegats de la Unió, una cosa que podria ser complicada. UP té uns 6.000 afiliats, dels quals més de 1.800 són de les comarques lleidatanes.