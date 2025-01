Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El BBVA té previst contractar uns 1.100 empleats amb perfil tecnològic a nivell global durant el 2025, amb l’objectiu d’assolir una plantilla de 20.000 persones especialitzades en aquest camp, segons ha informat l’entitat financera en un comunicat.

En concret, BBVA es troba a la recerca d’enginyers, matemàtics, experts en intel·ligència artificial, ciberseguretat o gestió de dades. Es pot destacar que en els últims tres anys, el banc ja ha incorporat més de 10.000 treballadors d’aquest tipus.

Els perfils més demandats en l’àrea d’Enginyeria continuen sent els desenvolupadors de software i enginyers de dades, seguides per especialistes en seguretat, infraestructura i arquitectura. Sobre això, Pedro J. Méndez, responsable de Talent i Cultura de BBVA per a l’àrea d’enginyeria, ha assenyalat: "Estem compromesos en continuar invertint en talent per enfrontar els desafiaments de futur i continuar liderant el procés de digitalització".

Com a part de la seua estratègia de transformació digital, el 2023 BBVA va aglutinar en una sola societat, BBVA Technology, a algunes de les seues filials tecnològiques a Espanya. Així mateix, recentment l’entitat va decidir centralitzar les operacions d’aquesta filial en una única seu a Madrid per facilitar la col·laboració entre els seus empleats.