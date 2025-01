El Govern central aprovarà la setmana vinent la reducció de la jornada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, van acordar ahir tramitar per la via d’urgència la llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Després de diverses setmanes de desacords, tots dos departaments van aconseguir tancar un acord durant la reunió de Comissió Delegada d’Afers Econòmics. D’aquesta manera, el Govern central trepitja l’accelerador per aconseguir que la reducció de la jornada pugui aprovar-se al Consell de Ministres de la setmana que ve, tal com va avançar Cuerpo, que va subratllar que treballaria amb l’objectiu que la mesura fos “una realitat l’abans possible”. El ministeri d’Economia ha acceptat també no modificar el text que Treball va acordar amb les organitzacions sindicals, i que compta amb l’oposició de la CEOE i Cepyme, per portar la jornada laboral fins a les 37,5 hores el 2025 des de les 40 hores setmanals actuals.

D’aquesta manera, la mesura podria complir amb els terminis i, si obté el vistiplau del Congrés dels Diputats, una cosa que a priori se sembla difícil atesa la fragilitat dels suports amb els quals explica el Govern de l’Estat, podria aplicar-se abans del 31 de desembre del 2025, tal com es van comprometre PSOE i Sumar en l’acord de coalició.

Hores abans de tancar l’acord, es va produir un nou creuament d’acusacions entre Treball i la CEOE. Díaz va criticar l’“estratègia política” de la patronal sobre la reducció de jornada, després de conèixer-se que els empresaris han registrat a la direcció general de Treball un document d’al·legacions en el qual apel·len a la “inconstitucionalitat” de la mesura. Per la seua part, Antonio Garamendi, president de la CEOE, va acusar Treball d’“envair competències” del diàleg social.

La Moncloa proposa que les altes flexibles siguin per a baixes llargues

La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, va reprendre ahir la negociació amb la patronal CEOE i els sindicats UGT i CCOO sobre les altes flexibles i el model de “reincorporació gradual” al treball. La proposta inicial és que aquesta modalitat tingui la seua aplicació en processos de llarga durada, és a dir, en baixes de més de 90 dies. Tot i així, s’ofereix a debatre la durada màxima de la reincorporació i les patologies en què s’aplicaria. Per aconseguir-ho, Saiz pretén que a la pròxima taula tècnica amb els agents socials acudeixi el ministeri de Sanitat.