El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que les pensions contributives a Espanya augmentaran un 2,8% el 2025, després de segellar un nou acord d’última hora amb Junts. Aquesta decisió garanteix la revalorització prevista de les pensions, després que el decret òmnibus no aconseguís prou suports al Congrés dels Diputats la setmana passada.

Sánchez ha confirmat la pujada a través d’un nou reial decret llei, que a més inclou millores a les pensions mínimes i els esperats descomptes en l’abonament de transport. La revaloració del 2,8% ja s’havia aplicat en la nòmina de gener, però quedava pendent saber què succeiria en els mesos següents després del revés en el Congrés.

Amb aquest increment, la nòmina de les pensions superarà per primera vegada els 13.000 milions d’euros aquest any. El percentatge de pujada es calcula segons la fórmula recollida en la Llei de reforma de les pensions, que pren com referencia l’IPC interanual mitjana dels 12 mesos previs, de desembre al novembre.

Quant pugen les pensions el 2025?

Totes les pensions contributives experimentaran un augment del 2,8% el 2025. Això es tradueix en un increment d’al voltant de 600 euros a l’any per a la pensió mitjana de jubilació, i d’uns 500 euros per a la pensió mitjana del sistema, que engloba també les d’invalidesa i viudetat. La pujada afectarà igualment la pensió mínima.

Noves quanties de les pensions contributives

Després de la revalorització del 2,8%, la pensió màxima el 2025 ascendirà a 3.263,94 euros al mes en 14 pagues, o 45.695,17 euros a l’any. Això suposa un augment d’1.244,61 euros anuals, o 103,71 euros mensuals.

Quant a les pensions de jubilació, les noves quanties mínimes seran:

Amb 65 anys o més i cònjuge a càrrec: 1.095,30 €/mes (15.334,17 €/any )

(15.334,17 ) Amb 65 anys o més sense cònjuge: 874,71 €/mes (12.245,97 €/any )

(12.245,97 ) Amb 65 anys o més i cònjuge no a càrrec: 830,30 €/mes (11.624,17 €/any )

(11.624,17 ) Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec: 1.095,30 €/mes (15.334,17 €/any )

(15.334,17 ) Menor de 65 anys sense cònjuge: 818,32 €/mes (11.456,48 €/any )

(11.456,48 ) Menor de 65 anys amb cònjuge no a càrrec: 773,48 €/mes (10.828,75 €/any )

Per a les pensions de viudetat, les quanties mínimes quedaran així:

Titular amb càrregues familiars: 1.095,30 €/mes (15.334,17 €/any )

(15.334,17 ) Titular amb 65 anys o més, o amb discapacitat superior al 65%: 874,71 €/mes (12.245,97 €/any )

(12.245,97 ) Titular entre 60 i 64 anys: 818,32 €/mes (11.456,48 €/any )

(11.456,48 ) Titular menor de 60 anys: 662,71 €/mes (9.277,97 €/any )

En el cas de les pensions d’orfandat, les noves quanties mínimes seran de 267,54 €/mes (3.745,62 €/any) per beneficiari, i de 525,97 €/mes (7.363,61 €/any) per a beneficiaris menors de 18 anys o amb discapacitat superior al 65%.

Finalment, per a les pensions en favor de familiars, les quanties mínimes seran de 267,54 €/mes (3.745,62 €/any) amb un sol beneficiari, i de 646,18 €/mes (9.046,46 €/any) amb un sol beneficiari de 65 anys o més.

La pujada de les pensions contributives estava inclosa inicialment al decret òmnibus que el govern va presentar la setmana passada en el Consell de Ministres. Tanmateix, aquest decret no va aconseguir tirar endavant al Congrés dels Diputats a causa dels vots en contra del Partit Popular i Junts.

Davant d’aquesta situació, el president Pedro Sánchez ha optat per aprovar un nou reial decret llei que garanteixi la revalorització de les pensions, després d’assolir un acord in extremis amb Junts.