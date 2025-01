El govern espanyol millora en un 41% la prima a les asseguradores en la licitació per Muface

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts millorar la prima mitjana ponderada per a les asseguradores que optin a Muface en un 41,2% durant els tres anys de vigència del conveni. En les darreres setmanes, el govern espanyol ha anat allargant la licitació del servei entre aquest any i el 2027 per oferir la cobertura sanitària als funcionaris de l'Estat. Aquest moviment arriba després d'una "sèrie de consultes" entre els licitadors i l'executiu espanyol, segons ha explicat el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, que ha afegit que ha decidit augmentar la dotació del contracte amb un finançament addicional de 330,5 milions d'euros a distribuir entre les tres anualitats.

En total, l'import total del pressupost del contracte puja a 4.808,5 milions, és a dir, 1.276,5 milions més que el concert vigent.

Segons el Ministeri, la modificació del ministeri manté la duració dels tres anys del concert amb l'objectiu de garantir l'estabilitat en l'assistència sanitària a més d'1,5 milions de persones, entre titulars i beneficiaris. A més, també es manté la nova estructura de primeres aprovada en la licitació del passat mes de desembre.

D'altra banda, el govern espanyol ha deixat clar que fins que no s'adjudiqui el nou concert, els mutualistes tindran garantida la seva assistència sanitària en les condicions actuals.

La nova oferta després que dissabte passat, Adeslas anunciés que reconsiderava la seva decisió de retirar-se del concurs si es consolidaven els canvis que havien estat tractant els darrers dies amb el govern. Per la seva banda, DKV ja va informar que es retirava del procés mentre que Asisa, de moment, es manté com l'única candidata a l'espera si els darrers moviments del govern provoquen que les altres dues tornin a entrar en el concurs.

A principis d'any, DKV va seguir els passos d'Adeslas i va renunciar a participar en la licitació per a la cobertura sanitària dels funcionaris després de l'increment de les primes, aleshores en un 33,5%. L'asseguradora va argumentar que prenia la decisió “obligada per la insuficiència de les condicions econòmiques” de l’oferta. L’entitat estima que les pèrdues del nou contracte serien superiors a l’anterior i s’elevarien entre 70 i 100 milions.