Mor José María Costa, referent del porcí amb el seu grup empresarial

José María Costa Casas, una de les figures més influents en el desenvolupament de la indústria porcina a Espanya va morir ahir als 87 anys a Fraga, la seua localitat natal. A més de fundador de Grupo Empresarial Costa, va ser cofundador de la llotja de porcí de Mercolleida i ostentava la presidència honorífica de l’Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí (Aanprogapor). Va fundar Piensos Costa l’any 1966 a la capital del Baix Cinca, firma que va nàixer per comprar i vendre cereals, per després passar a l’elaboració de pinsos. Avui compta amb més de 850 granges integrades que generen 1.800 llocs de treball. Engreixa 3,6 milions de porcs a l’any, segons la informació pública del conglomerat empresarial, avui format per prop d’una vintena de companyies diferents, tres de les quals amb seu a les comarques lleidatanes. José María Costa va liderar Anprogapor durant 45 anys, des de la seua fundació l’any 1977 fins al 2022. Sota la seua direcció, l’associació va exercir un paper clau en la transformació del sector porcí espanyol, passant de ser un importador amb dificultats sanitàries a convertir-se en un referent mundial en qualitat, seguretat i sostenibilitat i avui líder a la Unió Europea.

La seua mort va causar ahir múltiples mostres de condolences, com les del president d’Aragó, Jorge Azcón, qui el va qualificar al seu compte de la xarxa social X com “un emprenedor com n’hi ha hagut pocs a la nostra comunitat que deixa un gran llegat de segell aragonès que avui continua en expansió”.

Entre les empreses del grup es troben Erm del Pallars Productions SL, amb seu a Lleida; Grup Optimotor, també establerta a la capital del Segrià; i Industrial Química Key, a Tàrrega, d’acord amb la informació publicada pel conglomerat. Bona part de les seues societats estan establertes a Osca, però també a la resta de Catalunya.