¿Quant costa llogar una habitació a Lleida?

Verificat per

Lleida és una de les capitals de demarcació catalanes amb els preus de lloguer d’habitacions més assequibles. Segons un informe del portal immobiliari Idealista, durant l’últim trimestre del 2024, el preu mitjà per llogar una habitació a la capital del Segrià es va situar en 300 euros mensuals.

Aquest cost és significativament inferior al de Barcelona, on el lloguer mitjà es va enfilar fins als 620 euros, convertint-se en la ciutat de l’Estat on és més car compartir pis. Girona, amb 400 euros mensuals, i Tarragona, amb 350 euros, també superen Lleida en preus, mantenint així la capital del Segrià com una opció més econòmica.

A nivell estatal, els preus del lloguer d’habitacions van augmentar un 2% respecte al mateix període de l’any anterior, mentre que l’oferta es va incrementar un 22%. Barcelona i Madrid van concentrar gairebé la meitat de les ofertes disponibles al portal Idealista, amb Madrid situant el preu mitjà en 565 euros, seguit de Palma (500 euros) i Sant Sebastià (487 euros).

Per a aquells que busquen una opció assequible per compartir pis, Lleida es manté com una de les capitals amb millor relació qualitat-preu, oferint estabilitat en els preus i una alternativa més econòmica dins de Catalunya.