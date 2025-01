El sector carni preveu que els preus continuïn a l'alça i espera consolidar beneficis gràcies a les exportacions

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses del sector carni espanyol han tancat el 2024 amb bons resultats i confien a seguir creixent en vendes i en beneficis el 2025 gràcies a la baixada dels costos de producció i a l'impuls de les exportacions en porcí, boví i oví. Així ho han assegurat aquest dimecres des de l'AECOC, l'associació que aplega 34.000 companyies de la indústria i la distribució, durant la presentació del 25è Congrés de Productes Carnis i Elaborats que es farà a Lleida l'11 i 12 de febrer. L'associació preveu que, en un context europeu de manca d'oferta, els preus de la carn continuïn a l'alça si es manté el nivell exportador. Amb tot, temen l'impacte de nous aranzels de la Xina, Mercosur, les polítiques de Trump i noves normatives de benestar animal.

El president del comitè de carns de l'AECOC i director general de l'àrea avícola del grup lleidatà Vall Companys, Josep Solé, ha assenyalat que el consum intern de carn a Espanya s'ha mantingut estable durant el 2024. "Ha estat un any de molt de turisme, la població també es va incrementant i estem satisfets pel que fa al consum intern", ha valorat.

Amb tot, les vendes de pollastre han crescut en el mercat interior entre un 4 i un 5% perquè són "la proteïna més barata" i els consumidors hi aposten en detriment de carns més costoses, segons ha detallat Solé. Per contra, es preveu que el preu de la carn de porc, de xai i de vedella continuï pujant pel bon comportament de les vendes a l'exterior, sobretot cap a països àrabs en el cas de l'oví i el boví.

Després de l'encariment dels costos de producció el 2021 i el 2022 per la pujada del preu del cereal i de l'electricitat, el 2024 el sector carni ha deixat enrere les pèrdues i ha tornat a créixer en vendes i en rendibilitat. "El sector torna a ser sostenible econòmicament i això és bo perquè el ritme que portàvem provocava tancaments d'empreses", ha reconegut el president del comitè de carns de l'AECOC.

El sector carni assegura que no tem la irrupció al mercat de productes vegetals que es posicionen com una alternativa al consum de carn i constata que el seu consum està "estabilitzat" des de fa un parell d'anys. "Aquesta categoria nova de producte vegetal i d'imitació de carn no està creixent i no ens afecta", ha assegurat Josep Solé.

Optimisme del sector

La responsable del sector de carns de l'AECOC, Barbara Calvaresi, ha presentat un informe fet a partir d'enquestes a mig centenar d'empreses de la indústria càrnia i de companyies de distribució de l'Estat. Aproximadament set de cada deu empreses asseguren que l'any passat van vendre més que el 2023 i la majoria confien a seguir creixent durant aquest any.

Amb tot, el 64% de les empreses càrnies veuen amb preocupació l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. Sobretot temen una possible competència deslleial en la importació de productes de Sud-amèrica, així com una possible manca de seguretat alimentària i una diferència potencial en la qualitat dels productes.

El retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units també genera dubtes en el sector i una de cada quatre empreses càrnies creu que perjudicarà les seves importacions. Dues de cada tres empreses també temen que el govern xinès pugui aplicar nous aranzels, sobretot a l'entrada de carn de porc espanyola, un dels principals productors mundials.

El sector carni també es mostra preocupat per "l'allau normativa" en matèria de benestar animal. Solé ha denunciat propostes "discriminatòries" per part de la Comissió Europea, com ara la prohibició de transportar animals vius quan hi hagi temperatures superiors als 25 graus i que alerta que seria de difícil aplicació a Catalunya a l'estiu. "Hi ha qüestions que no tenen una base científica i esperem que no tiri endavant", ha demanat.

Congrés al febrer a la Llotja de Lleida

L'AECOC celebrarà el 25è Congrés de Productes Carnis i Elaborats els dies 11 i 12 de febrer a la Llotja de Lleida. La trobada aplegarà més de 400 directius d'unes 200 empreses i reunirà a la capital del Segrià ramaders, productors, elaboradors i distribuïdors carnis. L'associació fa 14 anys que aposta per la ciutat de Lleida com a seu d'aquest congrés de referència a l'Estat.

Durant dues jornades el congrés reflexionarà sobre la situació de present i futur del sector amb ponents de renom com l'experta en intel·ligència artificial Carme Artigas o el director del CIDOB, Pol Morillas, que analitzarà l'actual context geopolític. Durant la trobada també s'abordaran qüestions com ara les notícies falses que circulen al voltant de la producció i el consum de carn.

L'organització ha avançat que la inauguració anirà a càrrec de la secretària general de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Ana Rodríguez, i que també hi participaran el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, així com diversos càrrecs de la Generalitat.