Alerta d'Hisenda: prohibit fer aquests pagaments en efectiu a partir d'ara

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ús de l'efectiu continua sent completament legal i una forma de pagament vàlida que ofereix avantatges com la rapidesa i la privacitat en transaccions quotidianes. No obstant això, l'Agència Tributària està redoblant esforços per controlar els moviments d'efectiu, ja que aquestes operacions són més difícils de rastrejar i, en alguns casos, poden facilitar el frau fiscal o el blanqueig de capitals.

Límits als pagaments en efectiu

La Llei 7/2012 , que regula les limitacions als pagaments en efectiu, estableix que no es poden realitzar pagaments en efectiu iguals o superiors a 1.000 euros quan alguna de les parts involucrades actuï com a empresari o professional. Aquest límit augmenta a 10.000 euros en el cas que el pagador sigui una persona física que no té domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

A més, aquesta normativa abasta l'import total d'una operació encara que es fraccioni en diversos pagaments, ja que per calcular els límits establerts se sumen tots els pagaments relacionats amb la mateixa transacció. La normativa considera efectiu no només el paper moneda i les monedes metàl·liques, sinó també els xecs bancaris al portador i qualsevol mitjà físic o electrònic dissenyat per ser utilitzat com a mitjà de pagament directe pel portador.

Excepcions i obligacions

Hi ha excepcions importants, com els pagaments realitzats a través d'entitats de crèdit o les operacions de canvi de moneda supervisades pel Banc d'Espanya. Les parts intervinents estan obligades a conservar els justificants de les operacions realitzades amb mitjans diferents a l'efectiu durant cinc anys. Aquests documents han de presentar-se davant l'Agència Tributària si així es requereix, per demostrar que els pagaments van complir amb la normativa.

Denúncies i sancions

Qualsevol persona que detecti l'incompliment d'aquesta normativa pot denunciar-ho davant l'Agència Tributària en un termini de tres mesos des de la data de l'operació. La denúncia ha de detallar l'operació, incloure l'import total pagat en efectiu i identificar l'altra part implicada. És important destacar que qui denunciï primer quedarà exonerat de responsabilitat, però si ambdues parts presenten la denúncia simultàniament, cap quedarà exempta.

L'incompliment d'aquestes limitacions està considerat com una infracció administrativa greu. Les sancions poden arribar al 25% de l'import pagat en efectiu, i tant el pagador com el receptor són responsables solidaris, la qual cosa significa que l'Agència Tributària pot dirigir-se contra qualsevol d'ells per aplicar la sanció corresponent. La infracció prescriu als cinc anys des que es va cometre, mentre que les sancions tenen un termini de prescripció de cinc anys a partir que es dicti i sigui ferma la resolució sancionadora.

Objectius de la normativa

Amb aquestes mesures, Hisenda busca reduir l'ús fraudulent de l'efectiu, fomentar la transparència i garantir el compliment de les obligacions tributàries. Estar informat sobre aquestes normatives no només permet evitar sancions, sinó també contribuir a la lluita contra el frau fiscal.

En resum, la Llei 7/2012 estableix límits als pagaments en efectiu per a transaccions superiors a 1.000 euros en el cas d'empresaris o professionals, i 10.000 euros per a persones físiques no residents. L'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins al 25% de l'import pagat en efectiu, i tant el pagador com el receptor són responsables solidaris. Les denúncies poden presentar-se davant l'Agència Tributària en un termini de tres mesos des de la data de l'operació. Aquestes mesures busquen combatre el frau fiscal i promoure la transparència en les operacions econòmiques.