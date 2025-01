CaixaBank aconsegueix un benefici rècord de 5.787 milions el 2024, un 20,2% més

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

CaixaBank va tancar el 2024 amb un benefici net de 5.787 milions d’euros, un 20,2 % més que l’any anterior, gràcies a un fort creixement de l’activitat comercial que l’ha portat a assolir el millor resultat anual de la seua història. El marge d’interessos augmenta un 9,8 % respecte a l’any anterior, fins 11.108 milions d’euros, malgrat un retrocés en l’últim trimestre per la caiguda de tipus, i la rendibilitat sobre fons propis (ROE) se situa en el 15,4 %, davant un 13,2 % fa dotze mesos, ha informat el banc la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els recursos de clients augmenten un 8,7 % l’any i la cartera de crèdit sana creix un 2,2 %, amb un increment del 32 % en la concessió de crèdit a Espanya, principalment en hipoteques i préstecs al consum, fins 27.772 milions.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha valorat en un comunicat l’exercici com "un any molt positiu" en què s’han complert els objectius de l’últim pla estratègic: "creixement de l’activitat comercial, millora en la qualitat de servei, rigorosa gestió del risc i recuperació d’una rendibilitat raonable". La base de clients de l’entitat a Espanya s’ha ampliat en 280.000, fins assolir els 18,5 milions, dels quals el 71,8 % estan vinculats, mentre que els clients digitals superen els 12 milions.

Pla de retribució a l’accionista

El consell d’administració del banc ha aprovat un sisè programa de recompra d’accions per 500 milions d’euros que completa el pla de distribució previst per al període 2022-2024, que assoleix l’objectiu de 12.000 milions. També ha proposat a la junta general d’accionistes el pagament d’un dividend en efectiu de 0,2864 euros bruts per acció amb càrrec als resultats de 2024 (2.028 milions d’euros), la qual cosa juntament amb el dividend a compte pagat el novembre passat per un import de 1.068 milions d’euros situa el percentatge de distribució ("payout") en el 53,5 %.

L’entitat mantindrà el mateix pla de dividends per a l’exercici 2025, amb una distribució en efectiu d’entre el 50 % i el 60 % del benefici net consolidat, a abonar en dos pagaments.

El novembre de 2025 es distribuirà un dividend a compte per import d’entre el 30 % i el 40 % del benefici corresponent al primer semestre, mentre que l’abril de 2026 hi haurà un dividend complementari, subjecte a l’aprovació final per part de la junta general d’accionistes.

En els últims tres anys, l’entitat ha repartit un dividend ordinari de 7.700 milions, dels quals prop de 2.400 milions han anat a la Fundación La Caixa, amb prop d’un 31 % del capital social, i 1.300 milions al Fons de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propietari del voltant al 17 %.

Creixen els recursos de clients

Els recursos de clients augmentaven al tancament de l’exercici un 8,7 % respecte a desembre de 2023, fins 685.365 milions. Els recursos en gestió patrimonial augmenten un 11,7 % l’any, fins situar-se en 263.247 milions d’euros, amb el suport tant de subscripcions netes en fons d’inversió i assegurances d’estalvi com per efectes de mercat positius, indica CaixaBank.

La resta dels recursos creix un 7 % l’any, fins 422.118 milions, incloent un augment del 6,4 % en dipòsits de clients.

El 2024 es va registrar una intensa activitat comercial en productes de gestió patrimonial: les subscripcions netes de fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions passen l’any de 5.339 milions a 11.414 milions. Aquest avenç amplia el lideratge de CaixaBank en quota de mercat de gestió patrimonial, que se situa en el 29,5 %.

Quant al crèdit, la cartera sana se situa en 351.511 milions a tancament de desembre, un increment del 2,2 % l’any, amb una contribució positiva tant d’empreses com de particulars.

Millora de marges i morositat continguda

El marge d’interessos disminueix un 1,9 % en l’últim trimestre de l’any com a conseqüència de la caiguda de tipus d’interès, però augmenta un 9,8 % en el conjunt de l’any. El marge brut avança un 11,5 % en taxa interanual, fins 15.873 milions, la ratio d’eficiència millora fins el 38,5 % i la morositat es va reduir fins el 2,6 % al tancament de l’exercici.

El saldo de préstecs i crèdits dubtosos acumula un descens l’any de 280 milions, per situar-se en 10.235 milions, gràcies a una gestió activa del risc, i la posició de liquiditat creix en 10.520 milions, fins 170.723 milions. Una vegada descomptat l’impacte dels últims programes de recompra d’accions, la ratio de solvència CET1 se situa en el 12,2 % al tancament de l’any.