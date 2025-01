L'economia espanyola tanca el 2024 amb un creixement del 3,2%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’economia espanyola va tancar el 2024 amb un creixement del 3,2%, mig punt per sobre de l’avenç registrat el 2023, a causa fonamentalment de l’impuls del consum interior i la inversió, davant d’una demanda externa més feble, d’acord amb les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La demanda interna (consum i inversió) va contribuir al creixement anual amb 2,8 punts percentuals, mentre que la demanda externa (exportacions i importacions) va aportar 0,6 punts. Només en el quart trimestre del 2024 l’economia va avançar el 0,8 % per l’empenta del consum de les llars i el repunt de la inversió empresarial. “Espanya continua liderant el creixement a la zona euro, amb un augment del PIB que és quatre vegades superior al de l’eurozona”, va destacar el ministeri d’Economia, Carlos Cuerpo, que va recordar que amb aquest creixement anual del 3,2% l’economia espanyola encadena quatre anys d’avenços. Segons el seu departament, les dades publicades per Estadística “reflecteixen la fortalesa i el creixement equilibrat de l’economia espanyola”. El consum de les llars va créixer un 2,8% el 2024, 1,1 punts més que un any abans, mentre que la despesa en consum final de les administracions públiques va moderar el seu avenç al 4,9% (5,2% el 2023). La inversió es va incrementar el 2,3%, dos dècimes més que l’any anterior. Quant a l’oferta, l’agricultura va ser el sector econòmic que més va créixer al llarg de l’any passat (8,5%), seguida del sector serveis (3,8 %), la indústria (2,9%) i la construcció (1,9%).