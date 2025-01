Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ingrés Mínim Vital (IMV), la prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social, experimentarà un notable increment del 9% el 2025 després de l’aprovació del decret Ómnibus per part del Govern. Aquesta mesura de la Seguretat Social proporciona un nivell bàsic d’ingressos a aquelles persones que viuen soles o estan integrades a una unitat de convivència i no disposen de recursos econòmics suficients per cobrir les seues necessitats bàsiques.

Segons ha informat Moncloa, l’objectiu principal de l’IMV és assegurar la inclusió social i laboral dels beneficiaris, que actualment s’acosten als 5.000 a la província de Lleó. L’augment del 9% s’aplicarà tant a les quanties individuals com a les corresponents a les unitats de convivència, la qual cosa suposa un important respir econòmic per a les famílies més vulnerables.

Qui poden ser beneficiaris de l’ IMV ?

L’accés a l'Ingrés Mínim Vital pot realitzar-se de forma individual o com a membre d’una unitat de convivència. En el cas de les unitats de convivència, aquestes estan formades per un conjunt de persones que resideixen al mateix domicili i estan unides entre si per vincle matrimonial, semblant de fet, o parentiu fins segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció. També s’inclouen persones amb qui es convisqui per raons de guarda amb finalitat d’adopció o acolliment familiar permanent.

A més de complir els criteris econòmics, els beneficiaris de l’IMV han de reunir certs requisits que varien en funció de si se sol·licita de forma individual o com a representant d’una unitat de convivència. En general, poden ser beneficiaris individuals les persones majors de 23 anys que no formin part d’una unitat de convivència ni estiguin units per matrimoni o parella de fet, tret d’en cas d’estar en procés de separació o divorci. Existeixen excepcions per a dones víctimes de violència de gènere o tracta de persones i explotació sexual, així com per a joves provinents de centres de protecció de menors o orfes absoluts.

D’altra banda, els titulars de l’IMV que sol·licitin la prestació en nom d’una unitat de convivència han de tenir almenys 23 anys, encara que també poden fer-ho els majors d’edat o menors emancipats que tinguin fills o menors al seu càrrec en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent. És important destacar que la sol·licitud ha de ser firmada per tots els integrants majors d’edat, i la persona sol·licitadora representarà la unitat en totes les gestions relacionades amb l’IMV.

Quanties de l'Ingrés Mínim Vital el 2025

La quantia de l’IMV es calcula com la diferència entre la renda garantida, fixada per llei, i altres ingressos que els beneficiaris puguin tenir. Per tant, només es pot accedir a aquesta prestació si els ingressos són inferiors a la renda garantida, i la quantitat rebuda serà la necessària perquè el beneficiari assoleixi aquest llindar econòmic. En el cas de les unitats de convivència, es consideraran els ingressos de tots els seus membres.

Després de l’increment del 9% el 2025, la renda garantida anual per a un beneficiari individual ascendirà a 7.905,72 euros, la qual cosa equival a 658,81 euros mensuals. Quant a les unitats de convivència, la seua renda garantida s’incrementa en un 30% per cada membre addicional, fins un màxim del 220% d’una renda individual per a unitats de 5 membres o més. Això suposa una renda garantida anual de 17.392,68 euros, o 1.449,39 euros al mes.

A més d’aquests límits, existeixen dos complements que poden augmentar la quantia percebuda. D’una banda, les unitats de convivència monoparentals rebran un 22% addicional d’una renda garantida individual. Per un altre, si algun membre de la unitat té un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, s’afegirà un altre complement de quantia igual que el de monoparentalitat.

Addicionalment, s’atorgarà un Complement d’Ajuda per a la Infància mensual per cada menor d’edat membre de la unitat de convivència. Aquest complement varia segons l’edat del menor a l’inici de l’any per al qual s’atorga l’ajuda: 115 euros per a menors de 3 anys, 80,50 euros per a majors de 3 anys i menors de 6 anys, i 57,50 euros per als qui tinguin entre 6 i 18 anys. Aquesta ajuda s’estén també a famílies que, per renda, no puguin optar a l’IMV però compleixin determinades condicions.

Actualització de la quantia segons circumstàncies personals

La quantia de l'Ingrés Mínim Vital pot modificar-se al llarg de l’any si es produeixen canvis en les circumstàncies personals de la persona titular o d’algun membre de la unitat de convivència. Aquests canvis tindran efectes a partir del primer dia del mes següent al del fet que va causar l’esmentada modificació.

A més, la quantia de la prestació s’actualitzarà automàticament cada 1 de gener, prenent com a referència els ingressos anuals reals de l’any anterior i realitzant els ajustaments corresponents.

Com sol·licitar l’ IMV ?

Hi ha diverses vies per sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital:

Per internet, amb certificat electrònic o Cl@ve, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Per internet, sense certificat electrònic o sistema cl@ve, mitjançant el formulari especialment habilitat per la Seguretat Social. En aquest cas, es requerirà documentació per verificar la identitat, incloent una fotografia i una adreça electrònica.

Presencialment en els Centres d’Atenció i Informació ( CAISS ) de la Seguretat Social.

Durant el procés de sol·licitud, s’hauran d’aportar diversos documents que acreditin aspectes com la identitat, residència, situació familiar o econòmica. Pot obtenir-se més informació sobre els mitjans d’acreditació d’aquests requisits a la secció corresponent del portal de la Seguretat Social.

Nou telèfon gratuït per a consultes sobre l’ IMV

Des del 4 de novembre de 2024, està disponible el telèfon curt 020 per informar-se sobre l'IMV. Aquesta línia d’atenció gratuïta se suma al número actual d’informació 900 20 22 22, que seguirà en funcionament. La nova línia oferirà informació i assessorament personalitzat sobre requisits, sol·licituds, documentació, procediment i tràmits necessaris per accedir a la prestació.

En definitiva, l’increment del 9% en el Ingreso Mínimo Vital per a 2025, juntament amb els complements i ajuts addicionals, suposa un important avenç en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a Espanya. Aquesta mesura de la Seguretat Social permetrà a moltes famílies i persones en situació de vulnerabilitat econòmica comptar amb un nivell bàsic d’ingressos que els permeti cobrir les seues necessitats fonamentals i afavorir la seua inclusió social i laboral.