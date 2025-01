L’Euríbor trenca la ratxa de nou caigudes consecutives en pujar lleugerament fins el 2,525% al gener

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Euríbor s’ha elevat lleugerament al 2,525% el primer mes del 2024, la qual cosa suposa trencar la ratxa de nou caigudes consecutives que havia registrat des d’abril del 2024, a falta de la confirmació del Banc d’Espanya.

Així, l’indicador al qual hi ha referenciades la majoria d’hipoteques variables a Espanya s’ha situat el gener en 0,09 punts percentuals per sobre del nivell de desembre, però 1,08 punts percentuals per sota del registre que marcava l’octubre de 2024.

Aquesta dada implica que una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor i hagi de revisar el seu tipus d’interès amb l’Euríbor de gener registrarà un descens en la seua quota de 93 euros al mes. Això equival a 1.127 euros a l’any.

Aquest càlcul, realitzat per Europa Press, implica el màxim nivell de descens per a una persona que hagi contractat una hipoteca amb aquest nivell finançat, ja que en tractar-se d’una revisió, al principi del préstec (és a dir, li queden 30 anys per amortitzar), el canvi en el tipus d’interès té molt més impacte en haver-hi molt principal per amortitzar.

El director d’hipoteques d'iAhorro, Simone Colombelli, explica que aquest ascens "ha alertat una mica" als hipotecats, especialment a les que tenen contractat el seu préstec amb un temps variable.

Tanmateix, per a l’expert, "no hi ha raó per preocupar-se. És normal que aquest indicador fluctuï i registri petites pujades i baixades en les seues mitjanes mensuals perquè en ell influeixen molts factors macroeconòmics".

A més, indica que la tendència que observa per a l’Euríbor continua sent "a la baixa". De fet, després de la retallada de tipus, de 25 punts bàsics, anunciada aquest dijous pel Banc Central Europeu (BCE), l’Euríbor ha baixat lleument, del 2,531% al 2,519%, en la seua taxa diària.

Per la seua part, la portaveu de Kelisto, Estefanía González, creu que al mitjà i llarg termini, i a falta de saber com es materialitzen les mesures aranzelàries del gabinet de Donald Trump en les properes setmanes, creu que "el lògic" és que es produeixin nous descens en la taxa oficial de dipòsits del BCE almenys durant la primera meitat de 2025. "Això portaria a l’Euríbor a situar-se en l’entorn del 2% o 2,25% a finals del 2025", conclou González.