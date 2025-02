Catalunya mobilitzarà per al vehicle elèctric 1.400 milions fins al 2030

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir un pla per impulsar el vehicle elèctric que preveu mobilitzar 1.400 milions d’euros, entre inversions públiques i privades, i crear 9.000 nous punts de recàrrega públics fins al 2030. “Per descarbonitzar el sector de la mobilitat, la solució es diu vehicle elèctric. No hi ha volta enrere”, va dir a Barcelona. A l’acte van assistir, entre d’altres, el CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths; el conseller delegat d’Ebro, Pedro Calef, i el president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, Sergio Alcaraz.

El pla vol promoure l’ús del vehicle elèctric i superar els principals impediments per utilitzar-lo, que són el preu (28%), la infraestructura (28%) i l’autonomia (20%), segons la Generalitat.

L’objectiu per al 2030 és tenir 120.000 cotxes elèctrics purs, un parc de 30.000 híbrids endollables i 150.000 matriculacions de cotxes electrificats i 30.000 de motocicletes, així com els 9.000 punts de càrrega públics. Entre els objectius i mesures inclou aconseguir un 90% d’electrificació en la flota de la Generalitat i promoure préstecs per als autònoms i petites empreses, entre d’altres. Calcula 5.000 punts de recàrrega per a la flota de la Generalitat i 4.000 d’accés públic.