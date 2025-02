Quins són els impostos que s’han de pagar per comprar un pis de nova construcció a Lleida?

El preu dels pisos de nova construcció de Lleida és, de mitjana, de 272.000 euros. Concretament de 272.235 euros per habitatge (2.282,3 €/m² construït i 3.043 €/m² útil), i és el preu més barat de les quatre demarcacions de Catalunya. Pel contrari, els pisos de nova construcció de Lleida se situen en segona posició respecte a la superfície mitjana, que és de 90 metres quadrats (un metre quadrat menys que Tarragona).

En comparació, Barcelona lidera el rànquing de preus amb 422.448 euros per un pis de 85 m², mentre que els habitatges de Girona són els més petits (82,1 m²) amb un cost de 389.961 euros. A Tarragona, el preu mitjà se situa en 305.655 euros per un habitatge de 91 m².

Ara, per una compra d’un habitatge de nova construcció de 272.000 euros (per arrodonir) quin serien els impostos que s’haurien de pagar?

I és que per adquirir un habitatge a Catalunya és fonamental tenir en compte els impostos i despeses addicionals que s'hi associen. Aquests són els principals tributs que hauràs d'afrontar en comprar un pis nou amb un preu de referència de 272.000 euros.

Impostos principals:

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): Per als habitatges nous, l'IVA aplicable és del 10% sobre el preu de compra. Això suposa un import de 27.200 euros (272.000 € x 10%).

Per als habitatges nous, l'IVA aplicable és del 10% sobre el preu de compra. Això suposa un import de 27.200 euros (272.000 € x 10%). Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD): Aquest impost grava la formalització en document públic de l'acte jurídic. A Catalunya, el tipus general de l'IAJD és de l'1,5% del preu de l'habitatge, resultant en 4.080 euros (272.000 € x 1,5%).

Altres despeses associades:

Notaria : Els honoraris notarials per l'escriptura de compravenda varien segons el preu de l'immoble i altres factors, però solen oscil·lar entre els 600 i 875 euros.

: Els honoraris notarials per l'escriptura de compravenda varien segons el preu de l'immoble i altres factors, però solen oscil·lar entre els 600 i 875 euros. Registre de la Propietat : La inscripció de l'escriptura al Registre de la Propietat té un cost addicional, que també depèn del preu de l'habitatge.

: La inscripció de l'escriptura al Registre de la Propietat té un cost addicional, que també depèn del preu de l'habitatge. Gestoria : Si es contracta una gestoria per a la tramitació dels documents, aquesta pot suposar una despesa addicional.

: Si es contracta una gestoria per a la tramitació dels documents, aquesta pot suposar una despesa addicional. Taxació: En cas de necessitar una hipoteca, l'entitat bancària requerirà una taxació de l'immoble, que pot costar entre 200 i 600 euros.

Resum de despeses per a un habitatge de 272.000 euros:

IVA (10%): 27.200 €

27.200 € IAJD (1,5%): 4.080 €

4.080 € Notaria: aprox. 600 - 875 €

aprox. 600 - 875 € Registre de la Propietat: variable

variable Gestoria: variable

variable Taxació (si escau): 200 - 600 €

En total, les despeses addicionals poden sumar aproximadament entre 32.080 i 32.755 euros, sense comptar les despeses variables de registre i gestoria.

Fora de l’IVA i l’IAJD, la resta de despeses són aproximades i poden variar en funció de diversos factors. A més, si es necessita finançament hipotecari, cal considerar que les entitats bancàries solen finançar fins al 80% del valor de l'habitatge, per la qual cosa és recomanable comptar amb estalvis suficients per cobrir el 20% restant del preu de l'immoble, així com les despeses addicionals esmentades.

Per tant, per a l'adquisició d'un habitatge de 272.000 euros, seria prudent disposar d'uns estalvis mínims de 95.000 euros, que inclourien el 20% del preu de l'habitatge (54.400 €) més les despeses addicionals (aproximadament 32.080 - 32.755 €).

Malgrat tot, aquestes estimacions són orientatives i serveixen per donar context econòmic i domèstic a l’hora de valorar la compra d’un habitatge, en el cas que expliquem, de nova construcció.