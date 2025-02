Els pisos nous de Lleida, prop dels 300.000 euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu dels pisos de nova construcció de Lleida s'aproxima als 300.000 euros. Concretament la xifra mitjana d'aquesta tipologia de pisos és de 272.235 euros per habitatge (2.282,3 €/m² construït i 3.043 €/m² útil), i és el preu més barat de les quatre demarcacions de Catalunya. Pel contrari, els pisos de nova construcció de Lleida se situen en segona posició respecte a la superfície mitjana, que és de 90 metres quadrats (un metre quadrat menys que Tarragona).

En comparació, Barcelona lidera el rànquing de preus amb 422.448 euros per un pis de 85 m², mentre que els habitatges de Girona són els més petits (82,1 m²) amb un cost de 389.961 euros. A Tarragona, el preu mitjà se situa en 305.655 euros per un habitatge de 91 m².

Lleida lidera el creixement de construcció de nous habitatges a Catalunya al 2024

El sector de la construcció a Lleida ha experimentat una notable recuperació durant l'any 2024, segons explica l'últim Estudi de l'Oferta d'Habitatge Nova Construcció a Catalunya elaborat per l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE). La demarcació lleidatana se situa al capdavant en el creixement d'habitatges iniciats, amb un espectacular increment del 140,3% respecte a l'any anterior.

Segons les dades de l'informe, a les comarques de Lleida es van començar a edificar un total de 841 pisos nous al llarg de 2024, el que representa 491 unitats més en comparació amb el 2023. D'altra banda, el nombre d'habitatges acabats va ser de 613, registrant un descens del 34,4%. Montse Pujol, presidenta dels promotors de Lleida, assegura que aquestes xifres reflecteixen l'inici de la normalització del sector després d'un període marcat per la crisi i la paralització causada per la pandèmia, i no pas el començament d'una nova bombolla immobiliària.

Pel que fa a les vendes, Lleida tanca el tercer trimestre de 2024 amb un augment del 36,2% en les transaccions d'habitatges d'obra nova, mentre que les de segona mà només creixen un 0,2%. Això suposa una mitjana del 7,8% d'increment en les operacions de compravenda, el percentatge més elevat entre les quatre províncies catalanes.