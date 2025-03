Cultiu de soja, una bona alternativa per al pagès

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La facultat d’Agrònoms de la UdL va acollir ahir una jornada, organitzada conjuntament per Agrotecnio amb les empreses Elian Barcelona i CeresCamp SL, per donar a conèixer els beneficis econòmics i ambientals de produir soja local amb un alt contingut de proteïna, tant per a consum humà com animal, davant del gran dèficit d’aquest producte a nivell estatal. Daniel Plaza Bonilla, investigador d’Agrotecnio-UdL, va explicar que la soja és una bona alternativa al cultiu de panís tradicional per la seua facilitat de tractament i el seu alt rendiment.

Andreu Martín, CEO de l’empresa Elian Barcelona, va assenyalar que Espanya necessita uns sis milions de tones de soja i no arriba a produir més enllà de les 250.000 tones, per la qual cosa és una gran oportunitat per expandir les hectàrees cultivables, atès que la soja, gràcies al seu gran valor en proteïna vegetal, té molta demanda i valor afegit. En aquest sentit, Martí Nabau, enginyer tècnic agrícola de CeresCamp SL, va exposar que en els set anys que porten treballant amb la soja com una alternativa al monocultiu panís d’estiu han vist bons rendiments, així com preus percebuts, gràcies a una producció senzilla.