Trump amenaça amb aranzels del 200% contra "tot el vi, el xampany i altres licors" provinents de la UE

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb la imposició d'aranzels del 200% contra el vi, el xampany i altres licors provinents de la Unió Europea, en resposta a la contraofensiva comercial anunciada ahir per la Comissió Europea. En un missatge a la seva xarxa social 'The Truth', el líder nord-americà ha exigit a Brussel·les que elimini el "desagradable" gravamen del 50% que la UE es planteja sobre el whisky. "Si aquests aranzels no s'elimina immediatament, els Estats Units aviat imposaran un aranzel del 200% sobre tots els vins, xampanys i productes alcohòlics provinents de França i altres països de la Unió Europea", ha assenyalat.