Hisenda rectifica sobre la declaració de la Renda per als aturats: no estan obligats a presentar-la aquest any

El govern espanyol ha decidit finalment no obligar els perceptors de la prestació d’atur a presentar la Declaració de la Renda corresponent a l’any 2024, que s’havia de presentar aquest any, ajornant així aquesta exigència recollida en la reforma del subsidi d’atur, segons han confirmat a Europa Press fonts governamentals.

Així s’especifica en la instrucció que ha publicat el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) sobre l’aplicació de l’obligació de presentar la declaració l’IRPF per a les persones sol·licitadores i beneficiàries de prestació d’atur.

Encara que en principi estava previst pel govern central que aquesta obligació tributària s’apliqués a l’exercici de 2025, l’Executiu ha canviat de criteri tenint en compte que la norma del subsidi va entrar en vigor l’1 de novembre de 2024, i, per tant, durant els deu primers mesos de l’exercici fiscal de l’any passat no hauria existit l’obligació.

Així, des del govern espanyol no se serà procedent exigir el 2025 la presentació de l’IRPF de 2024 als perceptors de l’atur. Per tant, presentar la declaració de la renda o no fer-ho no tindrà conseqüències a efecte de sancions o possible pèrdua de les prestacions.