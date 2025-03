BBVA confia en l’èxit de l’opa sobre el Sabadell

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president del BBVA, Carlos Torres, va traslladar ahir a la junta d’accionistes del banc la seua confiança que l’opa sobre el Sabadell tindrà èxit, una operació a la qual accionistes i treballadors van traslladar el seu suport, malgrat que a alguns els preocupa que estigui “empantanegada” o “pugui descarrilar”. “Confiem plenament en l’èxit de l’operació”, va dir Carlos Torres, que ja abans d’arrancar la junta del banc al Palacio Euskalduna de Bilbao manifestava, en unes declaracions, que l’opa és una “oportunitat única” per als accionistes del banc català. Torres, davant els perjudicis que al·leguen els que s’oposen a l’opa, va dir que és “una aposta per Espanya i les seues empreses, per créixer i contribuir al creixement del país i els seus territoris”. Ja en el seu discurs davant dels accionistes del BBVA va insistir que espera que els del Sabadell puguin afegir-se “com més aviat millor” al gran projecte que suposarà la unió de les dos entitats.

El president del Sabadell, Josep Oliu, ha remès una carta als accionistes del banc en què els trasllada la seua previsió que el dividend del 2025 sigui “igual o més gran” que el repartiment corresponent al 2024.