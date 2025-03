Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Més de 200 empresaris del sector agro van assistir dilluns a una jornada per analitzar la situació dels mercats i el futur de la PAC organitzada pel Banc Santander a la Seu Vella de Lleida. Els ponents van parlar de la situació econòmica internacional i de com aquesta pot arribar a afectar el sector. Així mateix van afirmar que la PAC és vital per al seu futur ja que representa entre el 30% i el 40% dels ingressos.