La meitat de desocupats sèniors de Lleida porten més de 2 anys a l’atur

El mercat laboral a la demarcació de Lleida s’ha mostrat fort en els últims anys, on s’ha aconseguit reduir el nombre d’aturats des dels més de 21.000 de registrats el 2019 a uns 16.000 actualment. No obstant, hi ha un col·lectiu on les dificultats per trobar feina continuen sent les mateixes. Es tracta dels majors de 50 anys, per als quals trobar un lloc de treball s’ha convertit en una veritable odissea i poden arribar a acumular anys d’inactivitat.

A la província es comptabilitzaven al tancament de febrer un total de 16.327 persones que es trobaven en recerca activa d’ocupació, d’aquests un 43,1%, és a dir 7.048, eren majors de 50 anys. D’ells, la meitat feia més de dos anys que es trobaven en situació d’atur.

Els experts en matèria laboral assenyalen diversos factors que dificulten acabar amb aquesta discriminació sènior. Molts d’ells es basen en prejudicis, ja que les empreses poden tenir la percepció que els treballadors de més edat són menys productius, menys adaptables a les noves tecnologies o més “cars” en comparació amb els empleats més joves.

Tanmateix, segons l’estudi L’impacte de l’edat en el mercat de treball elaborat pel Centre internacional sobre l’envelliment, CENIE, les seues habilitats permeten a les empreses ser més productives, aguantar millor les crisis i fins i tot impulsar les vendes. A més, segons va explicar Òscar Molina Romo, director de l’Institut d’Estudis del Treball, en una entrevista a TV3, la reforma laboral, que buscava reduir la contractació temporal, també ha pogut tenir un efecte negatiu. Perquè els treballs eventuals podien “facilitar” integrar-se en el mercat laboral els col·lectius amb més dificultats, com ara els de més edat.

Precisament, el desànim i el desgast de molts aturats majors de 50 anys durant aquest procés fa que l’opció d’abandonar el mercat laboral abans de temps es converteixi en la solució. Per evitar les jubilacions anticipades, els experts recomanen invertir més en formació continuada, perquè els desocupats sèniors puguin anar reciclant-se i donar incentius a les empreses per promoure la seua contractació.

Amb tot, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) només un 1,9 per cent d’assalariats van ser contractats el 2024 gràcies a la intermediació de les oficines públiques d’ocupació.