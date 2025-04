L'oli d'oliva i els productes metal·lúrgics lideren les vendes de les empreses lleidatanes als Estats Units

Publicat per acn / redacció Creat: Actualitzat:

Les empreses de la província de Lleida van vendre l'any passat productes per un import de 121,4 milions als Estats Units, un país que es va situar com el setè mercat exterior de la demarcació, segons l'informe de la balança comercial presentat aquest dilluns per la Cambra de Comerç i la Diputació de Lleida. L'increment de les exportacions a aquest país va ser del 33,42% i va estar encapçalat per l'augment del valor de les exportacions d'oli d'oliva, que va créixer un 105,29%, fins als 80 milions d'euros. El segon sector en volum de negoci va ser el metal·lúrgic, amb uns 10 milions d'euros. Segons els autors de l'estudi, els aranzels sobre l'acer i l'alumini podrien tenir "afectació" en les empreses lleidatanes.

Així ho ha apuntat el tècnic en comerç exterior de la Cambra de Comerç de Lleida, Jordi Quejido, que ha recordat que, de moment, el president Trump només ha anunciat aranzels per a productes metal·lúrgics com l'acer i l'alumini. "Aquí sí que podria haver-hi una afectació, però en una balança de més de 3.000 milions tampoc serà significatiu", ha assenyalat. El tècnic també ha advertit de possibles afectacions indirectes dels aranzels al sector de l'automòbil, per exemple si acaben tenint un impacte en l'economia de països com Alemanya, el segon destí exportador les empreses lleidatanes després de França.

Sobre possibles aranzels a l'oli d'oliva, Quejido ha subratllat la dependència importadora dels Estats Units, ja que en demanda unes 330.000 tones l'any i només en produeix 10.000. "Tenen un dèficit que, encara que pogués baixar el consum per un hipotètic augment de preu per l'augment dels aranzels, no sabem fins a quin punt afectaria els nostres resultats", ha afirmat. Amb tot, cal tenir en compte que el 65% de les vendes de les empreses lleidatanes a l'exterior va correspondre a països de la Unió Europea.

L'oli d'oliva, la fruita i la carn lideren les exportacions en un any rècord

La demarcació de Lleida va tancar el 2024 amb un màxim històric de 5.268 milions d'euros en compravendes internacionals i un superàvit de 1.135 milions. Les exportacions es van enfilar fins als 3.201,57 milions, un 9,48% més. El sector agroalimentari va liderar amb 1.953,06 milions d'euros en vendes, un 13% més. L'oli d'oliva (550,65 milions i un 47,78% d'increment), la fruita (480,72 milions d'euros i un repunt del 8,5%) i els productes carnis refrigerats i congelats (145,04 milions i un +15,08%) es van situar com els principals productes comercialitzats.

Segons l'informe de la balança comercial de la demarcació de Lleida, des del 2021 hi ha una tendència a la baixa del nombre d'empreses exportadores. L'any passat van ser 2.134, unes 287 menys que el 2023. Tanmateix, va a l'alça el nombre d'empreses lleidatanes que exporten regularment per un volum de més de 50.000 euros anuals. En aquest cas, el 2024 van ser 482, una vintena més que l'any anterior. En conjunt, les empreses lleidatanes exporten a 164 països i, segons els autors de l'informe, els països sud-americans són un mercat atractiu on poder créixer en el futur.