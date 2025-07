Amiant a Catalunya: “La subvenció només cobreix treure’l, no substituir-lo”

Joan Antoni Boldú té una coberta amb amiant de 180 metres quadrats a la partida de Bustènit, a l’Horta de Lleida. Està esperant que una empresa especialitzada pugui retirar i li costarà 5.000 euros. “Quan van sortir les subvencions vaig començar a fer els tràmits, no va ser gaire difícil obtenir-la i m’abonaran aquests diners una vegada es retiri, però no em cobreixen la substitució de la coberta i crec que s’hauria d’incloure si volen promoure retirar aquest material”, assenyala Boldú.

Un altre veí de l’Horta que també està interessat a retirar l’amiant del seu cobert és Juan Beneitez. “Estic mirant com he de demanar els ajuts per retirar-lo i no sé el cost que em suposarà, però vull fer-ho tot de forma legal i segura”, diu. El president de la comissió de l’Horta, Francesc Montardit, lamenta que Lleida ni la majoria de municipis tenen un mapa de l’amiant. “Només a l’Horta n’hi ha un munt, imagina a tota ciutat”, assegura.

Les claus dels ajuts Què cobreix la subvenció? Quedaran cobertes per la subvenció la retirada de cobertes amb amiant, així com altres elements amb aquest material com canaletes, dipòsits, baixants o xemeneies.

Terminis per sol·licitar-la. Aquest any es va obrir el termini el 15 de gener i estarà actiu fins al final de la dotació pressupostària o, en qualsevol cas, fins al 28 de novembre.

Import dels ajuts. Els ajuts cobriran les despeses derivades de la retirada, transport i tractament de l’amiant. Per a les cobertes de fins a 49 metres quadrats de superfície la subvenció màxima serà de 2.000 euros; per a les d’entre 50 i 99 metres serà de 40 €/m2; entre 100 i 499 metres, 30 €/m2; de 500 a 999 metres serà de 25 €/m2; mentre que per a les cobertes de més de 1.000 metres de superfície l’ajuda serà de 20 €/m2.

Documentació necessària . El sol·licitant haurà d’acreditar que és propietari de l’immoble i les seues característiques, presentar una còpia del pressupost de l’empresa especialitzada que farà la retirada de l’amiant i una memòria dels treballs.

Demanar l’ajut sense retirar-lo. L’ajuda s’ha de demanar sempre abans de retirar l’amiant

El 2023 el Govern va presentar un pla per retirar tot l’amiant abans del 2032, i ara el Parlament tramita una llei per fer-ho obligatori, però l’alt cost que suposa portar-ho a terme i el fet que bona part d’aquest material sigui en coberts i granges fa que a la majoria dels particulars no els surti rendible, per la qual cosa la retirada va al ralentí.

L’amiant és un material que es va utilitzar molt per a la construcció –especialment en cobertes i canonades d’uralita– des dels anys cinquanta fins a finals dels noranta, quan es va prohibir per l’elevada toxicitat del material. La Generalitat va presentar el 2023 un pla per retirar-lo de totes les infraestructures públiques i particulars el 2032, mitjançant un sistema d’ajuts. Ara, el Parlament tramita una llei que ho farà obligatori, i preveu fortes multes als titulars dels edificis si no ho fan. No obstant, la seua supressió avança lentament a Lleida per l’alt cost que suposa treure’l i reemplaçar-lo. I és que, segons la Generalitat, a tota la província hi ha més de 40.000 cobertes d’aquest material i només ha rebut 389 sol·licituds d’ajuda per retirar-lo.