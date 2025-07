Transmesa augmenta l'estoc als EUA per afrontar els aranzels de Trump

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La metal·lúrgica Transmesa , amb seu a Arenys de Mar i plantes de producció a Sant Ramon (Lleida), ha incrementat el seu estoc als Estats Units com a mesura preventiva davant les noves polítiques comercials proteccionistes anunciades per l'administració de Donald Trump.

L'empresa, que exporta pràcticament tota la seva producció a més de 40 països arreu del món, té als EUA un dels seus mercats més importants, representant un 25% de la seva facturació global.

El passat 12 de març, l'administració Trump va imposar aranzels del 25% a les importacions d'acer i alumini, un cop directe al model de negoci de Transmesa.

Davant aquesta situació, l'empresa ha actuat amb previsió. "Nosaltres treballem amb temps per tenir prou estoc de productes a la planta i al magatzem que tenim als EUA", ha explicat el CEO de l'empresa, Joan Ramon Domènech, qui ha assenyalat que durant l'anterior mandat de Trump es van aplicar exclusions a determinats productes, entre ells l'acer, exempcions de les quals encara es beneficien.

Marge de maniobra per a noves negociacions

Aquestes exempcions aranzelàries caducaran durant aquest mateix any, però segons Domènech, això proporciona "mesos de marge" al sector metal·lúrgic per renegociar preus en destinació i adaptar-se a les noves condicions comercials. Paral·lelament, Transmesa no frena els seus plans d'expansió i ha anunciat una inversió de 15 milions d'euros per a la construcció d'una nova línia productiva a la seva planta de Sant Ramon, demostrant la seva aposta pel creixement malgrat les incerteses del mercat internacional.