El preu de l’ametlla està en el nivell més alt des del 2019 per efecte dels aranzels

El preu de l’ametlla se situa en aquests moments en el seu nivell més alt des del 2019, una situació que està marcada per la política aranzelària de Donald Trump. Malgrat que ni els Estats Units ni la Unió Europea no han aplicat noves taxes a aquesta fruita seca, el mercat s’ha avançat a la seua possible evolució i ha reaccionat amb pujades. El responsable del sector de fruita seca a Unió de Pagesos, Sergi Martín, explica que des que Donald Trump va guanyar les eleccions s’han estat succeint les pujades de preus, tenint en compte les declaracions que el president nord-americà havia avançat.

Les últimes cotitzacions a la llotja de Reus se situen entre els 4,55 i els 5,40 euros el quilo en gra.

Els Estats Units, concretament Califòrnia, és el primer productor mundial d’ametlla, mentre que Espanya és el segon. L’espanyola se situa al voltant de les 400.000 tones, xifra equivalent a l’exportació californiana. D’aquí la importància del que passi en els dos mercats. “Fins ara els EUA incentivaven els productors amb ajuts per aconseguir que el seu producte fos més barat”, apunta Martín.

Les últimes estimacions de collita d’ametlla a Lleida xifraven la producció en 24.000 tones, unes 6.570 més que el 2023. Sergi Martín recorda que fa anys que el sector pateix mals resultats. El 2022, la collita es va enfonsar per efecte de les gelades registrades a la primavera, mentre que l’any 2023 els problemes van arribar a causa de la sequera i de les restriccions d’aigua per als ametllers.

Així, l’última collita es pot qualificar de “normal tirant a bona”, en paraules del responsable del sector de la fruita seca d’Unió de Pagesos.

UP vol mesures davant la mort de milers d’avellaners per la sequera

Unió de Pagesos ha tornat a reclamar aquesta setmana a la conselleria d’Agricultura mesures de suport al sector de l’avellaner a Tarragona. Va recordar que la sequera extrema que va afectar especialment els pantans de Riudecanyes i Guiamets i, va afirmar, va acabar amb la mort d’avellaners en una superfície de 1.800 hectàrees al no haver pogut regar-los. Va advertir que la situació és crítica i molts agricultors estan abandonant explotacions. Per tal d’evitar-ho, l’organització agrària insisteix a reclamar suport econòmic en la reestructuració i la replantació de finques.

En un altre ordre de coses, l’IRTA, la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp (Coselva) i l’ADV de l’Avellana treballen en el projecte Reductav. L’objectiu del projecte és fer front a la taca blanca de l’avellana, un defecte intern causat per la picada de l’insecte Palomena prasina, que compromet la qualitat del fruit.