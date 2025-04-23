SEGRE

FRUITA

La pedregada ens perjudica a tots: La pèrdua de la producció es tradueix en menys ocupació i també l’enfonsament d’ingressos per al fisc

Una fruita salvada sota les malles multiplica el valor per quatre

Fruita destrossada per la pedra.

Fruita destrossada per la pedra.

Publicat per
F. X. MIARNAU DOMÈNECH

La pedregada del 19 d’abril, per la seva intensitat i abast, tindrà una forta repercussió de pèrdues al sector productor, comercialitzador, laboral, comerç de subministraments, transport i a la mateixa Administració.

Aquest accident, que era esporàdic, ha esdevingut una constant els últims anys. Per a uns és el canvi climàtic, per a d’altres no hi té res a veure. Deixem si són llebrers o podencs, la realitat és que en cinc anys la calamarsa ha estat present tres cops, com és el cas, als termes d’Alcarràs, Torres de Segre i d’altres.

En front d’aquesta accidentalitat cal veure què tenim per a defensar la producció i la continuïtat de les nostres empreses. La més generalitzada a la qual ens acollim la major part de productors és l’Assegurança, que ens cobreix i dona el retorn al 90% del capital afectat i deixa enlaire la resta que pot ser comercialitzat, amb la problemàtica que a la central o cooperativa queda penalitzat amb feina de triatge i preu.

Amb vigílies del clareig, les parcel·les afectades no empraran unes 300 hores en mà d’obra a les quals cal afegir-ne unes 400 per a la recol·lecció per a una producció d’unes 35 t/ha. La fruita que no es cull no va al palot i no entra a la central per a ser condicionada. No omplirà platons ni palets per a ser transportada i comercialitzada als grans lineals i no arribarà a les cases dels consumidors. El que es deixarà d’invertir en un kg no produït, que cobraríem com a productors a 0,65 euros, el consumidor en pagaria 2,80 euros. Aquest diferencial de 2,15 euros no existirà, no participarà per a pagar el treball a la central, amortitzar instal·lacions, platons, transport, guanys de tota la cadena... i a la taula del consumidor s’hi presentaran unes postres alternatives. Des de fa anys, la solució al problema d’accidentalitat per pedregada la coneixem i la posem en pràctica si disposem de prou diners per a pagar els 30.000,00 € que costen les estructures i xarxes protectores. El benefici que genera la fruita amb costos de 0,50 €/kg per préssec, nectarina i pera o 0,35 €/kg per poma, amb retors de 0,65 o 0,40 €, no donen per a invertir en xarxes protectores pel productor que no té altra font d’ingressos. Actualment, la major part de finques protegides no són de pagesos.

Cal que la societat entengui a través de la seva administració que la producció i comercialització de fruita genera unes 1.000 hores de treball per ha i que dels 22.000 euros del que produeix una ha, es multiplica per 4, és a dir, 88.000 euros que en paga el consumidor i que als calaixos de l’Administració hi van a parar uns 2.000 euros de Seguretat Social i una quantitat important d’impostos, d’IVA... Resumint, del treball i productivitat del pagès que es beneficiarà d’uns 3.000,00 euros per hectàrees, en un bon any, la resta de la cadena comercial i l’Administració reben una compensació superior que dona raó a la cèlebre cançó Polca Fruitera del grup canari Los Sabandeños.

Com a conclusió, si volem continuïtat per a la mitjana empresa productiva, si volem que es mantingui un mínim de relleu generacional, cal fer arribar al productor recursos per a assegurar que el treball i esforç es vegin compensats per la seguretat de poder collir la fruita amb preus rendibles i accés als ajuts per a cobrir de xarxes i regs per a defensar-se de gelades. L’empresa agrària no és viable si continuem deixant-la al ras. L’assegurança possibilita, en el millor dels casos, recursos ajustats per a afrontar la propera collita però no per a cobrir les pèrdues de productivitat per al següent any ni per a amortitzar i renovar plantacions.

No és un acudit, tampoc una frase lapidària, és un pensament d’un pagès i tècnic en actiu de 83 anys i amb fills que viuen de l’agricultura. Una fruita assegurada afectada de calamarsa genera un retorn ajustat per al productor, una fruita salvada sota les malles multiplica el valor per 4 i genera treball i benestar a la resta de la societat i continuïtat al productor.

