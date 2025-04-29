Pimec calcula que el tall elèctric ha generat pèrdues de prop de 900 milions d’euros
La xifra equival a un dia sencer del PIB català
Pimec calcula que el tall elèctric d’aquest dilluns ha generat pèrdues de prop de 900 milions d’euros a les petites i mitjanes empreses de Catalunya. En concret, les pèrdues podrien ser de 866 milions, una xifra equivalent aproximadament a un dia sencer del PIB català. En alguns sectors com el turístic, Pimec ha lamentat que s’ha perdut producte fresc a la restauració pel trencament de la cadena de fred, que s’han hagut de cancel·lar activitats i reserves d’allotjament i que hi ha hagut fallades en climatització i la incapacitat temporal de gestionar cobraments. La patronal diu que malgrat que s’estigui tornant a la normalitat, la situació reforça “la necessitat de protocols específics de contingència”.
Segons ha explicat Pimec en un comunicat, la patronal ha posat en marxa un servei integral d’informació i assessorament perquè les empreses puguin gestionar les reclamacions derivades de l’apagada.
En concret, es remarca que les empreses han de documentar els danys i comunicar-los dins dels terminis a la companyia asseguradora.
La patronal ha indicat que està recollint informacions de l’impacte i efectes de l’apagada per poder dissenyar “plans de contingència i mesures estructurals per minimitzar futures afectacions”.
Pimec també vol avaluar l’impacte concret per sectors i territoris i identificar així “vulnerabilitats i bones pràctiques per formular propostes que permetin a les administracions i a les companyies energètiques implementar mesures estructurals de prevenció i resposta davant eventuals apagades futures”.
Pel que fa al comerç, i malgrat que tota Catalunya torni a tenir llum, alguns establiments van patir talls de més de 10 hores que han provocat malbaratament de productes (cadena de fred, fermentacions, etc.), i la patronal està especialment preocupada per la cobertura de les assegurances.
A més, els problemes en subministraments d’aigua també van afectar els comerços, que també han tingut problemes de connexió a Internet i telefonia. Els comerciants també han remarcat que calen ajudes pels danys provocats.