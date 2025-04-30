La Renda agrària catalana creix un 22,7%
L’any 2024 se situaria el primer lloc de la sèrie dels darrers 18 anys si no tenim en compte la inflació
La Renda agrària, és a dir, el valor generat per l’activitat de producció agrària que mesura la remuneració de tots els factors de producció (terra, capital, i treball), es va situar a Catalunya l’any 2024 en 2.260 milions d’euros, el que representa un augment del 22,7% respecte a l’any anterior. La pujada s’atribueix a la superació de la sequera i les restriccions més severes de reg en la segona meitat de l’any i a l’estabilització de preus de les matèries primeres un cop normalitzat el conflicte Rússia-Ucraïna.
L’increment estimat de la Renda agrària el 2024 és de 419 M€ i per segon any és positiva un cop superat la forta baixada del 2021 i principalment del 2022 que es va assolir el nivell més baix dels darrers 18 anys.
L’any 2024, tot i una lleugera baixada en el valor de la producció ramadera, els consums intermedis (pinsos, fertilitzants, combustibles) han baixat. Això sumat a una lleugera pujada de la producció agrícola (fruita i cereals principalment), i uns preus que han mantingut nivells alts fa que la renda agrària s’incrementi de forma molt significativa per segon any consecutiu, assolint el primer lloc de la sèrie dels darrers 18 anys. Això si no tenim en compte la inflació i en el 6è lloc més alt dels últims 15 anys si tenim en compte la inflació (renda deflactada).
El valor de la producció agrícola augmenta (+11,64%), degut a la recuperació de les produccions després de la sequera 2023 en cereals, i especialment fruita, cereals i l’ametlla.
El valor de la producció ramadera disminueix (-5,96%), afectat per la baixada del valor econòmic del porcí (-6,05%) i del boví (-4,23%). La disminució de preus de la producció ramadera (-5,79%) i una producció que s’ha mantingut constant (-0,02%) ha donat aquest resultat.
Els consums intermedis baixen un -11,96%. Aquesta baixada dels consums (despeses) ve provocada per la baixada de preus d'aquests costos, que venen de màxims històrics el 2022 i 2023. La disminució dels preus de l’energia (-6,3%), dels fertilitzants (-24,05%) i sobretot dels aliments pel bestiar (-15,83%) han afavorit a descens dels consums intermedis.
El 2022 va ser un any marcat per una doble crisi: d’una banda, els fenòmens climàtics adversos, especialment les gelades i la sequera, que van afectar greument la producció agrícola i, d’altra banda, l'impacte econòmic global derivat de la guerra a Ucraïna, que va incrementar significativament els costos de producció. Aquesta combinació de factors va generar una forta caiguda en la Renda agrària catalana, posant en relleu la vulnerabilitat del sector davant tant les condicions climàtiques extremes com les tensions internacionals.
En canvi, l’any 2023 la renda va augmentar es va situar a Catalunya en 1.842 milions d’euros l’any 2023, el que va representar un augment del 29,4 % en termes de Renda agrària real amb relació a l’any anterior. El 2023, tot i la baixada de les produccions agrícoles per la sequera especialment els cereals, la fruita fresca i la fruita seca es van recuperar d’un any 2022 de gelades i la millora de la producció ramadera va ocasionar aquest augment.