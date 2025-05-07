EMPRESES
BonÀrea incrementa els beneficis un 9,3% i voreja els 89 milions d’euros l’any passat
Tanca el 2024 amb 2.680 milions en vendes, lleugerament per sota dels 2.720 de l’exercici anterior. La Corporació ha creat 538 llocs de treball, ha invertit 117 milions i ha reforçant la capacitat de La Closa
BonÀrea Corporació ha tancat el 2024 amb una facturació de 2.680 milions d’euros, davant dels 2.730 de l’any anterior, i un benefici net de 88,8 milions, amb un increment del 9,3%. El conseller delegat, Ramon Alsina Cornellana, explica que “durant el 2024, a bonÀrea hem consolidat amb fermesa al nostre model integrat únic, que ens permet gestionar tot el procés productiu, del camp a la taula, per continuar oferint productes de la màxima qualitat al millor preu. Un model arrelat al món rural i basat en la proximitat, que aspirem a continuar fent arribar a més llars a través d’un ambiciós pla d’expansió comercial per tot l’Estat”.
L’àrea d’alimentació humana de bonÀrea ha experimentat un creixement sòlid. Aquesta divisió, clau en els resultats del grup, ha registrat un volum comercialitzat de 469 milions de quilos i unes vendes totals de 1.530 milions d’euros, un 5,74% més que l’any anterior.
Els establiments bonÀrea han registrat vendes de 1.236 milions, un 4,6% més amb relació al període anterior. El canal Food Service també ha mostrat un comportament destacat, amb un creixement del 20% en valor i del 14,5% en volum. Entre les categories amb millor evolució destaquen ous, carn de bestiar, productes carnis elaborats, pa i pastisseria.
BonÀrea Corporació va crear 538 llocs de treball el 2024 i va tancar l’exercici amb una plantilla total de 6.418, un 9,1% més respecte a l’any anterior. A més el sistema d’integració propi de bonÀrea es fonamenta en una extensa xarxa de 4.500 ramaders i agricultors, que constitueixen la base del seu model productiu.
La Corporació va executar inversions per 117,1 milions, en línia amb exercicis anteriors i lleugerament per sobre de la previsió de 110 milions. En els últims sis anys, bonÀrea ha destinat més de 700 milions a inversions estratègiques orientades al creixement, la millora operativa i l’expansió territorial.
Les inversions del 2024 han tingut com a objectiu consolidar el creixement del grup, amb focus en àrees clau com l’ampliació de la xarxa comercial i l’optimització dels processos logístics i productius. Destaquen, per exemple, el reforç de la capacitat i l’eficiència del centre alimentari La Closa de Guissona, peça fonamental per a l’activitat industrial del grup, així com les millores a les fàbriques de pinsos i en els departaments d’enginyeria. Part de la inversió també s’ha destinat a avançar en el desenvolupament del complex que bonÀrea està construint a Épila.
Inversió de 35 milions en botigues enguany i una altra benzinera a Balaguer
BonÀrea Corporació preveu invertir aquest any 35 milions d’euros en la compra de nous locals i l’adequació d’altres ja existents. Obrirà 18 botigues, n’ampliarà 9 i en traslladarà 13, entre aquestes últimes es troba la d’Almacelles, que s’ubicarà al número 80 del carrer Major. A més, ha començat els treballs per instal·lar una segona gasolinera a Balaguer, que s’afegirà a la que té al polígon de Campllong. La nova s’instal·larà a prop del camp de futbol. La companyia va tancar el 2024 amb 597 establiments bonÀrea i va arribar a les 600 botigues el març del 2025, amb la inauguració d’un supermercat a Pedrola.
A Lleida compta amb un total de 53 establiments. El desplegament territorial combina la presència en grans nuclis urbans amb la implantació en municipis petits, “en línia amb el compromís de bonÀrea de contribuir a la dinamització del món rural”, va explicar ahir. Actualment, la companyia és present amb establiments propis a Catalunya, Aragó, Castelló, Madrid, Navarra, La Rioja, Guadalajara i Andorra. En el cas de les benzineres, la xarxa està composta per un total de 66, de les quals 22 es troben a les comarques de Lleida.
D’altra banda, aquest any bonÀrea Telecom ha instal·lat fibra pròpia a Agramunt i Talavera, i té pendent arribar a Puigvert d’Agramunt i Florejacs. Ofereix servei a més de 90 poblacions del pla de Lleida. BonÀrea Telecom també dona servei de telefonia mòbil a tot Espanya. D’altra banda, en el cas de la fibra, se circumscriu a la la província de Lleida amb l’única excepció de la localitat barcelonina de Calaf.
Més volum de carburant en un context de preus volàtils
L’àrea d’alimentació animal de bonÀrea Corporació ha generat una facturació de 468 milions d’euros el 2024. El volum de producció ha crescut un 4 per cent, fins als 1,33 milions de tones, impulsat principalment per l’augment de la demanda de pinso per part de clients tercers. La divisió d’enginyeria i energia, que inclou entre altres activitats la xarxa de gasolineres bonÀrea, ha tancat l’exercici amb una facturació de 637 milions d’euros i un increment de l’1,6 per cent en el volum de litres de combustible venut. Destaca el context marcat per la volatilitat dels preus de les matèries primeres, la baixada dels preus del pinso i dels carburants.