El Roig Arena que impulsa el president de Mercadona tindrà un gran patrocinador
És un recinte multiusos a València amb aforament per a 20.000 persones
CaixaBank ha firmat un acord per convertir-se en patrocinador oficial del Roig Arena durant els propers quatre anys. Aquest innovador recinte multiusos, ubicat a València i amb capacitat per acollir fins 20.000 persones, és un projecte impulsat per l’empresari Juan Roig, president de Mercadona, i té prevista la seua inauguració el setembre del 2024.
Segons han explicat ambdues entitats en un comunicat conjunt, aquesta col·laboració "contribuirà a consolidar el projecte i situar-lo entre els recintes multiusos més innovadors i moderns d’Europa". Com a part de l’acord, l’entitat financera aportarà equipament tecnològic d’última generació per als sistemes de pagament, a més de disposar de llotges privades i la possibilitat de realitzar esdeveniments propis a les instal·lacions.
La construcció d’aquest ambiciós projecte ha suposat una inversió de més de 280 milions d’euros, finançats íntegrament per Juan Roig. A través d’aquest patrocini, CaixaBank busca reforçar el seu compromís amb València i la Comunitat Valenciana, implicant-se en una iniciativa de gran impacte social, cultural i esportiu.
Un impuls per a l’economia i cultura valenciana
María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, ha destacat que l’entitat "sempre aposta per donar suport a iniciatives que creïn riquesa als territoris en els quals és present, implicant-se en projectes que generin un impacte positiu per al conjunt de la societat". A més, ha expressat el seu convenciment que "el nou Roig Arena serà, sens dubte, un espai que impulsarà l’activitat econòmica i dinamitzarà l’entorn social, cultural i esportiu de València i de tota la Comunitat Valenciana".
Per la seua part, Víctor Sendra, director general del Roig Arena, ha subratllat la importància de comptar amb el suport d’"una de les principals entitats bancàries a escala europea i tot un referent a Espanya", recordant a més que es tracta d’una entitat "molt arrelada" a la Comunitat. "Estic convençut que aquesta aliança serà de gran ajuda per aconseguir que el recinte se situï entre les principals Arenes a nivell europeu", ha afegit.
Olga García, directora territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, ha volgut posar de relleu la transformació que suposarà aquest projecte per a la ciutat, assegurant que el Roig Arena "sens dubte marcarà un abans i un després a la ciutat" i constituirà "un motor de transformació per a tota la Comunitat Valenciana".