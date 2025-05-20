FRUITA
Afrucat preveu una caiguda del 2% en la collita de préssec i nectarina
Després dels episodis de granís des de finals del mes d’abril. Les inclemències meteorològiques a tot Europa apunten que hi haurà falta de producte
L’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) preveu que la producció de fruita de pinyol descendirà a penes un 2 per cent a Lleida, malgrat les vuit calamarsades, l’última ahir, sofertes des del mes d’abril.
Segons les seues estimacions, la collita podrà assolir les 256.930 tones, que es tradueix en un augment del 8% respecte a la mitjana dels últims 5 anys, segons va informar el director general d’Afrucat, Manel Simon, en roda de premsa juntament amb el director dels Serveis Territorials del departament a Lleida, Jaume Feixa, i Andreu Viladegut, president del Comitè de Pinyol d’Afrucat.
Per varietats, la patronal fructícola estima una producció de 160.050 tones de nectarina, un 2% menys respecte a l’any passat, però un 11% més en comparació amb la mitjana dels últims cinc anys. La segueix el préssec pla o paraguaià, amb 98.640 tones, un 4% menys, però un 1% més que a la mitjana 2020-2024. El segueix el préssec roig, amb 72.520, que experimenta un augment d’a producció del 2% respecte a l’any passat i d’un 5% amb la mitjana dels últims cinc anys, i la pavia, amb 19.270 tones, un 2% menys. Destaca l’augment del 25% de la producció de la nectarina plana respecte a la campanya anterior, amb 6.450 tones.
Pel que fa a la qualitat, la floració ha estat llarga amb un quallat normal/abundant a Lleida, amb calibres normals i amb una necessitat d’aclarida entre normal i alt (en zones calamarsades l’aclarida ha permès desfer-se de gran part dels fruits afectats).
D’altra banda, Simon considera que la campanya d’aquest any estarà marcada per la falta de fruita de pinyol a tot Europa. De fet, des de la patronal fructícola afirmen que aquesta falta de fruita ja comença a notar-se amb la creixent demanda d’albercoc, que a Lleida es preveu per a aquesta campanya de 10.225 tones, un 8 per cent inferior a la campanya anterior.
“En préssec i nectarina l’oferta actual de Múrcia està equilibrada, de manera que s’espera que l’entrada a la venda de la producció d’Aragó i Catalunya ho faci sense contratemps i a l’espera que faci calor perquè afavoreixi la demanda”, va afirmar Simon.
Així, va explicar que el proper mes de juny s’iniciarà un pla pilot en el qual un centenar de treballadors gambians arribaran a Catalunya per treballar a la campanya de la fruita, als quals s’oferirà un allotjament i que aquests es comprometin a tornar al seu país una vegada conclòs el programa, el mes d’octubre.
La vuitena tempesta de pedra descarrega al pla
Una nova tempesta de granís va descarregar ahir en diferents punts de les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera, la vuitena comptabilitzada per l’ADV Terres de Ponent. La mida, malgrat ser variable, va ser majoritàriament granís i pedra petita, acompanyats de precipitació abundant. A l’espera que avui es pugui fer una valoració més ajustada, l’ADV no descarta danys dels cultius, especialment en funció de l’estat fenològic de cada un i en determinades finques.
D’altra banda, Afrucat va destacar ahir la necessitat d’augmentar la cobertura de protecció dels cultius davant del canvi climàtic per poder mantenir la producció i proveir els mercats. Manel Simon va dir que Catalunya és el territori amb més nivell de protecció en assegurances agràries però no és suficient davant de gelades i episodis de pedra cada vegada més freqüents. En el cas del granís, va assenyalar que la superfície de presseguers que disposen de malles antipedra no arriben “ni al 5 per cent”. “Si en els propers deu anys poguéssim tenir el 50%, seria un èxit”, va afegir.
Programa pilot de contractació en origen de cent gambians
El director general d’Afrucat, Manel Simon, va apuntar que aconseguir mà d’obra continuarà sent un problema durant aquesta campanya i va avançar que l’associació està treballant en un pla pilot per portar treballadors de Gàmbia, aprofitant els acords als quals el Govern central ha arribat amb aquest país africà a través del programa GECCO de contractació de persones estrangeres en origen i migració circular.