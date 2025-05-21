BANCA
Rebuig a l’opa pel “desequilibri territorial”
El Crecle d’Economia va rebutjar ahir l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell perquè “accentua el desequilibri territorial” a favor de Madrid. “No és anar contra el BBVA, sinó anar a favor de l’interès general i la competència”, va dir el president del Cercle, Jaume Guardiola.
La institució també va carregar contra el dictamen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i va defensar que hauria d’haver exigit “desinversions” en l’entitat d’origen basc. En cas que això s’hagués considerat “operativament inviable”, directament el regulador hauria d’haver “no autoritzat” l’operació.
El Cercle va traslladar tots els seus arguments en la consulta pública que va engegar el ministeri d’Economia, tancada des de divendres passat. Durant aquesta setmana, el Govern espanyol ha de decidir si eleva l’operació al Consell de Ministres.