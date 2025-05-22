LABORAL
Lleida té els sous més baixos de Catalunya en el sector turístic
El 2023 el salari mitjà brut es va situar en els 17.773 euros, un 44% per sota de la mitjana a la província. Les dones van cobrar 7.700 € menys que els homes
El salari mitjà en el sector turístic a la província de Lleida es va situar l’any 2023 en els 17.773,6 euros, a la cua del conjunt de Catalunya, i es trobava un 44,3% per sota de la mitjana global registrada a la demarcació, que era de 25.645,4 euros. Així ho recull un informe publicat ahir per l’Observatori del Treball i Model Productiu, del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. L’estudi també destaca que aquest és un sector amb alta presència femenina, ja que del total d’assalariats que es comptabilitzaven a la província el 57,3% eren dones.
Malgrat això, Lleida també era la província catalana que registrava una major diferència entre el sou que rebien els homes i les dones, com ocorre també en molts altres sectors. Elles van cobrar durant l’any 2023 uns sous mitjans bruts de 14.475,83 euros, més de 7.700 euros per sota del que van rebre ells, que se situaven en els 22.206,38 euros. Això col·loca la bretxa de gènere en el 34,8%, la més elevada de tot Catalunya. Això, tanmateix, no és una conjuntura registrada tan sols en el sector turístic, sinó que es tracta d’un patró que es repeteix en altres activitats professionals, i és que les dones continuen sent un dels col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, atès que són les més afectades per la temporalitat, la pluriocupació i la parcialitat.
A Catalunya, el salari mitjà en el sector el 2023 va ser de 23.619,9 euros, un 20% inferior a la mitjana del sector serveis (29.685,2 euros) i de l’economia catalana (30.515,3 euros), sent el més elevat el registrat en Barcelona, superant els 24.800 euros.
El secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramón Solsona, va assegurar que a l’hora d’analitzar aquestes dades cal tenir en compte que “no són comparables els salaris que es poden assolir a Barcelona o a Tarragona amb els de Lleida. A la costa, sobretot a Barcelona, hi ha moltíssim turisme internacional tot l’any, aquí representa a penes el 18%”.
Així mateix, va afirmar que el “conveni de l’hostaleria està per sobre d’altres com el del comerç o la neteja”. A més, va asseverar que “homes i dones cobren el mateix si ocupen el mateix càrrec”.