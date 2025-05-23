EMPRESES
El grup Sorigué factura 784 milions d’euros el 2024
Incrementa la cartera de negoci un 13,7%, fins a 986 milions. Referma l’aposta per la sostenibilitat i la innovació
El grup constructor lleidatà Sorigué va tancar l’any 2024 amb una facturació de 784 milions d’euros, un 7,2% menys que l’any anterior, i un ebitda de 31 milions d’euros. Per la seua part, la cartera de negoci es va incrementar un 13,73%, al passar dels 867 milions d’euros el 2023 a 986 el 2024.
Aquests resultats són el reflex de l’objectiu de la companyia de continuar enfocant-se cap a una innovació més sostenible. Entre les fites aconseguides aquest any destaquen l’adquisició de la llicència d’activitat d’Enginyeria Aplicada del grup Navec que permet automatitzar l’ús de fibra de carboni en infraestructures, conduccions i equips a pressió en el sector industrial i de l’aigua, així com l’adquisició delcinquanta per cent de l’empresa andalusa Bitum per enfortir els serveis industrials i de reparació de carreteres al sud d’Espanya.
Durant el 2024, el grup ha consolidat també els seus projectes d’innovació en sostenibilitat participant en diverses iniciatives d’abast europeu. Entre aquests destaquen VAL2H2, investigació per a la producció d’hidrogen renovable a partir de restes de poda procedents del seu propi servei de manteniment de parcs i jardins, i Reconstruct, en associació amb l’Institut de Tecnologia de la Construcció, ITeC, que aprofita residus de la construcció per produir nous materials baixos en emissions de carboni.
Sorigué també ha mostrat el seu compromís amb la generació d’energies sostenibles. Una mostra d’això és el projecte Noguera Renovables, en el qual la companyia participa juntament amb Axpo Iberia i la granja Torre Santamaría en la generació de biometà a partir de residus orgànics. També ha contribuït a augmentar la capacitat d’autogeneració elèctrica de poblacions i equipaments amb la posada en marxa de parcs fotovoltaics.