CONSTRUCCIÓ
Uns 70 habitatges en un any ‘fets’ per dones a les Borges Blanques
A les seues instal·lacions de les Borges Blanques produeix des de cases unifamiliars fins a blocs de pisos prefabricats. Constata l’escassetat de dones en perfils professionals del sector de la construcció
Uns setanta habitatges han sortit l’últim any de les instal·lacions del grup PMP a les Borges Blanques. La firma hi produeix des de cases unifamiliars fins a blocs de pisos prefabricats, formats per plafons que es transporten en contenidors fins al lloc on seran acoblats. Els fabrica una plantilla de 150 persones, de les quals un 40 per cent són dones. És un percentatge molt superior a la mitjana del sector de construcció, de només l’11%. També són dones la majoria de càrrecs directius, entre les quals la fundadora i consellera delegada, Montse Pujol.
La consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, va visitar ahir les instal·lacions de PMP a la capital de les Garrigues i va citar aquesta empresa com un “cas d’èxit” en la incorporació de dones en aquest sector històricament masculinitzat. Quan va arribar, Pujol li va explicar que resulta difícil trobar empleades amb perfils professionals relacionats amb el sector de la construcció.
“Sempre ens han dit que les dones no podem aixecar maons, però pel que sembla sí que podem aixecar un avi”, va dir. Va valorar que persisteix encara certa pressió social que dissuadeix les dones de treballar a la construcció, encara que en realitat “ho fan perfectament”.
“Hi ha arquitectes tècniques disposades a treballar en oficines, però poques que vulguin fer-ho a peu d’obra”, va afirmar Pujol, i va afegir que “les enginyeres són gairebé inexistents” en la construcció. El mateix passa, va apuntar, en perfils professionals en què també abunden els homes, com pintors o pladuristes, entre d’altres. Un dels factors que afavoreix la incorporació d’empleades a la plantilla de PMP és un procés de fabricació dissenyat per evitar que el personal hagi d’aixecar grans pesos.
“Un cas d’èxit”, afirma Eva Menor
“Volem afavorir les vocacions de dones en el sector de la construcció”, va explicar ahir a les Borges Blanques la consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor. Va assenyalar PMP com “un cas d’èxit” en la incorporació de dones i va apuntar que “incorporant lideratge femení és com comença el canvi”.