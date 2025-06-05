El BCE abaixa els tipus d'interès en 0,25 punts i els situa en el 2%, el nivell més baix des de finals de 2022
L'entitat manté les previsions econòmiques per a la zona euro i estima un creixement del 0,9% per al 2025
El Banc Central Europeu (BCE) torna a reduir els tipus d'interès en 0,25 punts i fixa el tipus de referència en el 2%. La rebaixa, anunciada aquest dijous des de la seu de l'entitat a Frankfurt, és la vuitena que es produeix en menys d'un any –i la setena de forma consecutiva– i situa el preu del diner en el seu nivell més baix des de finals del 2022. Coincidint amb l'anunci dels tipus, l'organisme monetari també ha actualitzat les seves previsions econòmiques per a l'eurozona, prenent especial atenció a l'impacte de les polítiques aranzelàries dels Estats Units. En aquest sentit, l'organisme ha mantingut les perspectives per aquest 2025 i preveu una millora del PIB del 0,9%.
A banda de la rebaixa del tipus d'interès de referència –des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central– també s'han reduït en un quart de punts els altres dos tipus. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic baixa fins al 2,15%, mentre que el tipus per als préstecs immediats passa al 2,4%. Segons informa l'entitat, els canvis començaran a tenir efecte a partir del pròxim 11 de juny.
La rebaixa dels tipus arriba en un context marcat per la incertesa política i econòmica, una incertesa que s'ha accentuat des de l'arribada del president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca. Si bé veus com la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, han avisat en anteriors ocasions que la situació actual és "excepcional", les dades d'inflació posen de manifest que, de moment, el BCE aconsegueix el seu objectiu de mantenir la taxa propera al 2%.
Segons les últimes dades presentades per l'Eurostat, la inflació a l'eurozona durant el mes de maig va ser de l'1,9%, tres dècimes menys que l'abril. Davant una taxa sota control, diversos membres del Consell de Govern del BCE –entre ells el representant belga o el francès– havien defensat aquestes darreres setmanes que l'entitat encara disposava de cert marge de maniobra i veien "justificat" mantenir una política monetària expansiva per donar aire a l'economia, a l'espera de possibles xocs en un futur. En el comunicat emès aquest dijous, el BCE reitera que el seu compromís és el d'assegurar que la inflació es manté "estable i de forma sostinguda" en el 2% i que, en un context "de gran incertesa", continuarà aplicant "un enfocament basat en l'anàlisi de les dades".
Previsions de creixement
Juntament amb l'anunci dels tipus d'interès, el banc central ha actualitzat les seves previsions de creixement per a l'eurozona, unes estimacions que es mantenen pràcticament invariables respecte als anteriors pronòstics. Per aquest 2025, els experts de l'entitat esperen que l'economia creixi un 0,9%, mentre que per al 2026 i el 2027 vaticina una millora del PIB de l'1,1% i l'1,3%, respectivament. Segons el comunicat publicat aquest dijous, les dades reflecteixen un primer trimestre "més vigorós de l'esperat" aquest 2025, al mateix temps que pronostica unes perspectives "més dèbils" per a la resta de l'any.
Sobre les polítiques aranzelàries de Trump, el BCE espera que la incertesa actual "afecti la inversió empresarial i a les exportacions, especialment a curt termini", tot i que també apunta que "l'increment de la inversió pública en defensa i infraestructures donarà suport progressivament al creixement a mitjà termini". "Un augment dels salaris reals permetran a les llars gastar més; això, unit a unes condicions més favorables, hauria de reforçar la capacitat de resistència de l'economia davant les pertorbacions mundials", afegeix.
No obstant això, els analistes del banc central adverteixen que una major escalada de les tensions comercials podria situar el creixement i la inflació per sota el previst. Per contra, un resultat favorable en les negociacions aranzelàries afavoririen el creixement econòmic i farien que la inflació se situés per damunt del previst.
Inflació controlada
D'acord amb les projeccions elaborades per l'entitat, la inflació general se situarà en el 2% de mitjana aquest 2025, tres dècimes menys en comparació a les darreres estimacions publicades el març passat. Pel que fa al 2026, el BCE apunta a una inflació mitjana de l'1,6% (tres dècimes menys), mentre que pel 2027 preveu una taxa del 2%, en línia amb les últimes actualitzacions.
Segons l'organisme monetari, les revisions a la baixa corresponents al 2025 i al 2026 responen a uns preus de l'energia que s'esperen més baixos, juntament amb una apreciació de l'euro. Per altra banda, les projeccions sobre la inflació subjacent -les que no tenen en compte els preus de l'energia i dels aliments- es mantenen inalterades, amb taxes del 2,4% per al 2025 i de l'1,9% tant per al 2026 com per al 2027.