AGRICULTURA
Damm impulsa un projecte a Bell-lloc d'Urgell per reforçar la resiliència de l’ordi al canvi climàtic
A Bell-lloc d’Urgell, amb Semillas Batlle i Cupasa i coordinat per Agrotecnio. L’objectiu del programa és evitar pèrdues de rendiment als camps i garantir la qualitat del cereal
Bell-lloc d’Urgell va acollir ahir una jornada tècnica per presentar el projecte ResOrMa (Resiliència de l’Ordi i de la Malta), una iniciativa que busca salvaguardar la producció d’ordi cerveser davant dels efectes del canvi climàtic. L’acte, celebrat als camps experimentals d’aquest municipi, va reunir representants del sector agrícola, investigadors, docents, estudiants i empreses vinculades a la cadena de producció de l’ordi i la malta.
El projecte està liderat per Malteria La Moravia de Bell-lloc (Grup Damm), Semillas Batlle i Cupasa, i coordinat científicament pel grup d’investigació en Fisiologia de Cultius d’Agrotecnio. Es tracta d’un grup operatiu cofinançat pel ministeri d’Agricultura, la Generalitat i fons europeus.
Segons va explicar la responsable de producció de Malteria La Moravia, Neus Prieto, “el projecte naix de la necessitat de comptar amb varietats d’ordi més resilients a condicions climàtiques cada vegada més extremes, com els cops de calor o les pluges just abans de la collita, que poden arruïnar la qualitat del gra i dificultar la producció de malta de qualitat”.
La iniciativa s’emmarca en un esforç conjunt per entendre i millorar la capacitat de resistència de diferents varietats d’ordi davant d’aquests esdeveniments. “El nostre objectiu és evitar pèrdues de rendiment i assegurar la qualitat del producte acabat, no només per mantenir la producció local, sinó també per reduir la dependència d’importacions”, va afegir Prieto.
Durant la jornada, els assistents van poder conèixer de primera mà les parcel·les experimentals on s’estan fent assajos amb diferents varietats, com Fantex, Belcanto, Planet, Leandra, Rubiana i Rubiales, així com una línia avançada de Semillas Batlle. Part d’aquests assajos inclouen simulacions de cops de calor realitzats mitjançant hivernacles instal·lats en ple camp.
Gustavo Slafer, investigador d’ICREA a la Universitat de Lleida i Agrotecnio, va detallar que “el projecte estudia tant la tolerància a la calor extrema com la sensibilitat al brot precollita, quan les llavors germinen abans de ser recollides, la qual cosa pot inutilitzar el gra per a ús malter”.
Roxana Sabín, catedràtica de la Universitat de Lleida, va destacar que “el valor de ResOrMa rau que cobreix tota la cadena de producció: des de la genètica de la llavor, el maneig agronòmic i la collita, fins a la transformació en malta i cervesa”.
El projecte respon a la creixent vulnerabilitat del cultiu d’ordi al nord-est peninsular, especialment en zones productores a Lleida (Bell-lloc, Gimenells, Almacelles) o Aragó (Osca, Sarinyena), d’on prové bona part de l’ordi destinat a Malteria La Moravia.
“L’ordi sempre ha estat un cereal resistent, però les dades mostren que aquesta resistència està disminuint davant de les noves condicions climàtiques. Per això volem entendre si el problema està en la pèrdua de vigor genètic o en els efectes extrems del clima actual”, va concloure Prieto.