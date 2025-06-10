D'Osca a Lleida: l'empresa Premier Pigs trasllada la seua seu
Aquesta firma ramadera té una facturació anual de gairebé 200 milions d’euros que ara canvia de territori
La decisió no afecta l'activitat operativa de l'empresa
L’empresa ramadera Premier Pigs ha formalitzat el trasllat de la seua seu social als Alamús, amb la qual cosa l’empresa recorre el trajecte contrari al que va efectuar el 2018 quan va modificar aquest domicili per portar-lo de Puigverd d’Agramunt a Peñalba, a Osca.
Aquesta decisió, que no afecta l’activitat operativa de l’empresa, suposa canviar de domicili una facturació de gairebé 200 milions d’euros (198,7 el 2023) que surten de la Franja. No es tracta, ni de bon tros, de la primera de les empreses que van modificar les seues seus socials per instal ·lar-les a l’Aragó en el tram final de la passada dècada que comencen a fer el trajecte oposat.
De fet, segons les dades d’Informa D&B, empresa especialitzada en el monitoratge dels moviments registrals, aquesta comunitat ha vist com en el primer trimestre d’aquell any abandonaven el seu territori vint societats.
Paral·lelament, Premier Pigs aporta més del 40% dels 465 milions de facturació que Catalunya va guanyar amb els trasllats en el primer trimestre. Aquesta mateixa operació suposa el 86% del volum de negoci que va deixar d’estar domiciliat a Aragó a conseqüència d’operacions societàries formalitzades durant el primer trimestre d’aquest any.