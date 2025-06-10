AGRICULTURA
Fepex veu insuficient la millora d’ajuts als productors de fruita
Davant la proposta amb els requisits per obtenir un 0,5% addicional del valor de la producció comercialitzada. En el marc de la simplificació de la PAC
La comissió de govern de la patronal fructícola Fepex, de la qual forma part la catalana Afrucat, veu insuficient la modificació proposada en el sistema d’ajuts a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses. Aquesta preveu flexibilitzar els requisits per obtenir l’ajuda financera comunitària addicional del 0,5% del valor de la producció comercialitzada. El projecte permet a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses i les associacions d’OP que executin programes operatius beneficiar-se de l’augment del 0,5% del valor de la producció comercialitzada quan compleixin determinades condicions relacionades amb mètodes de producció sostenible. Fepex considera que aquest increment és “manifestament insuficient per superar els reptes del sector de fruites i hortalisses, entre els quals fer front a la creixent competència exterior, especialment de països com el Marroc o Turquia”.
Després de la reunió que va fer la comissió de govern, Fepex va mostrar també la seua creixent preocupació per la reducció de jornada a 37,5 hores. Va recordar que la mà d’obra suposa fins al 45 per cent dels costos de producció, per la qual cosa “provocarà pèrdua de competitivitat a les explotacions”.
Al contrari, va valorar de forma positiva la decisió del Govern britànic de retardar l’entrada en vigor del certificat fitosanitari per a la importació de la majoria de les fruites i hortalisses, que era un dels requisits imposats pel Regne Unit a la importació comunitària després de la sortida de la UE i que estava previst que entrés en vigor l’1 de juliol vinent. Aquest nou retard fins al gener del 2027 facilitarà el comerç i evitarà una càrrega burocràtica més gran, explica la patronal.
Per la seua part, el ministeri d’Agricultura va iniciar ahir el tràmit d’audiència i informació pública per modificar el reial decret mitjançant el qual s’estableix el sistema de gestió i control dels ajuts de la PAC, així com altres disposicions normatives relacionades amb els drets d’ajuda bàsica a la renda, el règim de penalitzacions i les intervencions sectorials del vi i de fruites i hortalisses.