Espot estima que l’acord d’associació amb la UE pugui firmar-se durant l’actual legislatura
El cap de Govern d’Andorra lamenta des de la Trobada al Pirineu el "desordre" geopolític actual
El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha mostrat la seua esperança que l’acord d’associació amb la Unió Europa pugui firmar-se durant l’actual legislatura andorrana, a la qual queden dos anys: "Esperem que aquest acord pugui ser una realitat abans que finalitzi la nostra legislatura". Ho ha dit aquest divendres en l’obertura de la segona jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra des d’aquest dijous a La Seu d’Urgell.
Espot ha assenyalat que l’acord està pendent de l’aprovació del Consell de la Unió Europea i que permetria al país la "participació estructural progressiva" en el mercat interior europeu. A més, ha explicat que reforçaria la cooperació d’Andorra amb les regions veïnes, especialment les catalanes i les franceses. Ha explicat que aquest acord s’emmarca en la voluntat d’Andorra de apostar per un enfortiment de la cooperació econòmica transfronterera per ser "un motor actiu del desenvolupament econòmic del Pirineu" per crear llocs de treball d’alt valor afegit i generar riquesa.
El cap de govern andorrà ha afegit que la col·laboració empresarial "ha de tenir un paper clau, transcendental i ineludible" per reforçar els enllaços entre Andorra i les comarques catalanes del seu al voltant.
"Desordre" mundial
Espot ha lamentat que "més que davant d’un nou ordre mundial, estem davant d’un desordre" a causa dels esdeveniments que, segons ell, ha pertorbat aquest ordre, com la invasió russa d’Ucraïna, les tensions a l’Orient Mitjà o les polítiques proteccionistes nord-americans. Ha assegurat que davant d’aquests canvis, que ha definit de profunds, s’ha de tenir clar que "l’ordre mundial que oferia predictibilitat respecte al creixement econòmic possiblement té els dies comptats". "Tot això il·lustra un desafiament al dret internacional i als equilibris geopolítics que creem establerts", ha afegit.
Espot ha afegit que davant d’aquests canvis, els empresaris tenen "un paper fonamental, més que mai", per fer prosperar l’economia i que els polítics han de facilitar la creació d’un marc regulador que permeti a les empreses créixer i prosperar, en les seues paraules, lliurement.
