Illa diu que l’habitatge és el principal problema i avala intervenir el mercat
El president assegura que complirà els acords i hi haurà finançament singular
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va inaugurar ahir la 36 Trobada al Pirineu amb una anàlisi dels grans reptes actuals i va dir que avui el principal problema és l’habitatge i, a més de la política a favor de la construcció, avala la intervenció del mercat. Des de la Seu d’Urgell, es va comprometre que el finançament singular sigui una realitat.
Salvador Illa va aprofitar la seua intervenció davant dels centenars d’empresaris i directius de Lleida i Andorra, principalment, per posar de manifest que la situació econòmica mundial té grans dades positives, com l’increment del PIB del 3,6% l’any passat a Catalunya o el rècord d’afiliats a la Seguretat Social. Però no va obviar dèficits, com la necessitat d’un repartiment just de la prosperitat o una reducció més gran de l’atur. Com a apostes de futur del seu Govern, va citar la simplificació de l’administració, el reforç dels recursos hídrics o els sistemes energètics. Tot des d’una vocació reformista en la recerca de l’excel·lència, va dir, en tots els aspectes, des de la sanitat o l’educació als serveis socials, punt en el qual va citar la reforma la de DGAIA. Però va posar especial èmfasi en l’habitatge, que va qualificar del problema actual més gran, i va mostrar la seua decidida “voluntat de prendre les decisions necessàries”. Va defensar l’economia de mercat, però va alertar que de vegades falla i s’ha d’intervenir, com en el cas de l’habitatge, en el qual va recordar l’objectiu de la creació de 50.000 habitatges protegits en cinc anys. A preguntes dels empresaris, va descartar polítiques de reduccions en l’impost de societats per donar suport a la creació d’empreses. Prefereix facilitar els projectes, va dir, amb la posada en marxa de les infraestructures necessàries. Davant la reiterada queixa empresarial que Aragó és més àgil amb les empreses, la qual cosa afavoreix la “fuga” de companyies lleidatanes, va dir que “estem treballant per agilitzar” els processos. Però va voler destacar que Catalunya té moltes potencialitats que atreuen inversió i empreses. Davant dels problemes denunciats pels empresaris pels elevats índexs d’absentisme laboral, va considerar que les xifres conviden a reflexions i a prendre mesures.
En matèria política, el president de la Generalitat es va comprometre que el finançament singular català sigui una realitat, va defensar que la llei d’amnistia, que preveu que el Constitucional avali aquest mes, és bona per a Catalunya i Espanya. Finalment, va dir que de moment no té data per trobar-se amb Carles Puigdemont, però que no amagaran aquesta futura reunió.
Hores abans, Salvador Illa va apostar per intensificar la cooperació transfronterera en l’àmbit de l’Alt Pirineu i d’Andorra, amb la creació d’una àrea funcional específica per a aquesta part del territori. Així ho va dir en una visita al Principat, on va mantenir una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot. Van tractar, va explicar l’ACN, sobre la creació d’una zona econòmica especial al futur polígon Vilansats d’Organyà (Alt Urgell), per afavorir la instal·lació d’empreses andorranes en aquesta àrea industrial. També van parlar de treballar junts per demanar a Moncloa la conversió de l’N-145, que uneix la frontera amb la Seu d’Urgell, en una carretera 2+1.
El Pirineu, un espai de solucions transformadores
“Les solucions més transformadores naixen en espais petits, concrets i compromesos com el Pirineu, que ha demostrat una capacitat d’adaptació extraordinària” i “una voluntat de no resignar-se mai a ser espectadors del que passa, sinó protagonistes del que pot venir”. Així va començar ahir el discurs de benvinguda de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, en unes instal·lacions esportives plenes amb 900 assistents.
Es va referir al context “tan complex” que vivim i va afirmar que “el món local no és una rèplica petita del món global”, sinó “els seus fonaments”. Així mateix va dir que “si volem que l’economia global sigui més resilient, ètica i humana, és necessari reforçar els pilars sobre els quals s’edifica”, que són, va afegir, “les empreses del territori”.
Barrera va llançar un missatge als empresaris perquè facin una aposta decidida en favor de la formació i el talent i va animar a les administracions “a garantir-la”.
També els va instar a prendre la digitalització “no com una moda, sinó com una actitud permanent”. El president de la Trobada Empresarial, Josep Serveto, va manifestar que “les maniobres de Trump a nivell econòmic i polític estan definint un nou ordre mundial”.