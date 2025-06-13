La prestigiosa psiquiatra Marian Rojas Estapé: “La societat està contaminada d’estrès”
Fa una xerrada motivacional en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu
La prestigiosa psiquiatra i conferenciant Marian Rojas Estapé, reconeguda com l’autora de no-ficció més venuda de l’Estat espanyol amb obres traduïdes a nou idiomes, va ser l’encarregada d’obrir el programa de conferències de la Trobada Empresarial al Pirineu. En una sessió motivacional, Rojas Estapé va fer el seu diagnòstic personal psiquiàtric de la societat i va afirmar que “està intoxicada de cortisol, l’hormona que genera l’estrès”.
Va afegir que el cortisol “és bo perquè ens ajuda a superar moments de supervivència física, emocional i professional”, però va insistir que l’ésser humà “no està dissenyat per viure permanentment en alerta”, que és l’estat de l’estrès, perquè “hi ha conseqüències físiques, psicològiques i conductuals”.
La psiquiatra va llançar un missatge als empresaris per avisar-los que “els estats d’estrès constant” són perjudicials en la presa de decisions perquè “bloquegen l’escorça prefrontal” del cervell, que permet la concentració, la gestió dels impulsos o l’empatia, entre altres aspectes.
També va diagnosticar que la societat està intoxicada de dopamina i que pateix una “crisi profunda d’atenció”.