L’economista Miquel Puig assegura que cal "canviar la manera de créixer econòmicament"
Àngels Fitó, rectora de la UOC, insta a diversificar proveïdors i accedir a nous mercats. Ambdós han participat en la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d’Urgell
L’economista Miquel Puig ha instat a les elits catalanes i espanyoles a "canviar la manera de créixer econòmicament" davant de la desafecció creixent de la població i per reduir el malestar de la majoria de la societat. Ho ha dit aquest divendres a la taula 'L’empresa davant del nou ordre mundial’, celebrada en la 36 Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra aquest dijous i divendres a La Seu d’Urgell, on també ha participat el director d’Endesa a Catalunya, Enric Brazis, per parlar sobre l’apagada del 28 d’abril. "En el que va de segle, l’economia catalana ha tingut un creixement rècord, però no s’ha traslladat a les persones: el PIB per càpita ha augmentat poquíssim, així com la renda bàsica disponible", ha detallat Puig.
L’exsecretari d’Assumptes Econòmics de la Generalitat ha destacat que actualment "creixen la diferències entre les persones amb propietats immobiliàries i les que no les tenen", al·legant que les segones estan en una situació pitjor que a començaments del mil·lenni.
Sobre l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, Puig ha dit: "L’entusiasme amb què s’aplaudeix l’operació és perquè per a alguns la festa continuarà, però aquestes coses poden acabar malament i generen malestar a moltes persones".
Reptes actuals
Durant la taula, la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i vicedegana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Àngels Fitó, han repassat els reptes actuals al món, com la situació geopolítica actual, marcada pels aranzels, la intel·ligència artificial o l’envelliment progressiu de la població. En aquest context, ha afirmat que la societat ha "de gestionar la fragilitat, conviure amb l’ansietat i interpretar la no-linealitat", i ha recomanat mesures preventives com diversificar els proveïdors i l’accés cap a nous mercats, com l’Índia, el sud-est asiàtic o Llatinoamèrica.
També ha posat èmfasi que la intel·ligència artificial és una tecnologia que "desplaça tasques i no ocupacions", encara que ha cridat a treballar perquè el seu potencial sigui utilitzat degudament per millorar les habilitats dels usuaris i treballadors.