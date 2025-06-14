Espot aposta perquè Andorra sigui “el motor” de desenvolupament del Pirineu
Vol més col·laboració amb l’Alt Urgell
La segona jornada de la Trobada va començar amb intervencions de reconeguts experts d’economia però abans, el Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va apostar perquè el seu país es converteixi “en el motor” del desenvolupament econòmic del Pirineu. Va dir que el Principat està “compromès” a “afavorir el marc regulador per incentivar el creixement empresarial”, referint-se a incentius, reducció de burocràcia, millora del finançament i promoció de la investigació. Així mateix va defensar accions per “crear llocs de treball d’alt valor afegit” per “generar riquesa”.
Espot va explicar que cada vegada hi ha una col·laboració més estreta entre les empreses del país i les de l’Alt Urgell, sobretot en l’àmbit turístic, el comerç o la tecnologia de la informació, i va apel·lar a la implicació del sector empresarial “per reforçar llaços” entre els territoris del Pirineu.
En aquest sentit, va afirmar que “encara queda camí per recórrer” i va defensar que els poders polítics “facilitin encara més” aquesta col·laboració a través de programes per a la internacionalització i impulsin “fires empresarials conjuntes i millores en la connectivitat física i digital”.
El cap de Govern va presentar als empresaris un repàs de les iniciatives en marxa, com l’estudi sobre un tramvia que connecti el Principat d’Andorra amb l’Alt Urgell i l’aeroport, amb una dotació de 700.000 euros per elaborar el projecte, la creació de la zona econòmica especial a Organyà que es va anunciar dijous en el marc de la visita del president de la Generalitat o l’acord d’associació “com a reforç de cooperació” amb les regions veïnes.
Espot va coincidir amb la majoria dels ponents de la Trobada a afirmar que “estem immersos en un context de desordre mundial” i que “només potenciant la cooperació” a la regió del Pirineu “per convertir-la en una zona activa, podrem superar els grans reptes econòmics i socials”.